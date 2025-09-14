Racing de Ferrol 0-0 Deportiva, en directo
El equipo de Fernando Estévez buscará levantarse del varapalo del Pontevedra y medir su listón ante un recién descendido
Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:59
21:17
Final del primer tiempo
45+1' acaba la primera mitad en A Malata. Empate sin goles tras una primera parte igualada con opciones para ambos conjuntos
21:16
45' Se añade 1 minuto
21:12
41' Nuevo córner a favor del Racing de Ferrol
21:10
38' ¡La que ha tenido Antón Escobar! Pase de la muerte que remata y el balón se va fuera por muy poco
21:08
37' Centro mordido de Dacosta que atrapa Prieto
21:07
36' Disparo de Migue Leal que acaba en córner
21:07
36' Gran jugada de Migue Leal que acaba dspejando la Deportiva
21:03
33' Amarilla para Álvaro Peña
21:03
32' Disparo de Antón Escobar que tapona Boris
21:00
29' ¡Qué paradón de Parera en el mano a mano a Cortés!
20:57
27' Disparo de Jairo que atrapa Prieto
20:57
26' La Deportiva cambia el escenario poco a poco y empieza a dominar más
20:54
23' Disparo de Cortés que despeja Parera a córner
20:53
23' Centro de Keita que despeja Aketxe
20:53
22' Posesión larga ahora de la Deportiva, que busca instalarse en campo rival
20:51
20' Se mantiene la Deportiva replegada, bien situada, en busca de robar y salir a hacer daño al contragolpe
20:49
17' Tramo ahora de mayor igualdad en el centro del campo, sin opciones de peligro
20:45
14' Remate de Eneko Aguilar desde fuera del área que se marcha alto
20:43
12' A punto de marcar Antón Escobar, que no llegó a rematar tras una buena acción desde la izquierda. Sufre la Deportiva
20:42
10' Remate de cabeza de Zalaya que atrapa Prieto
20:38
7' Disparo lejano de Keita que se marcha fuera
20:37
6' Mal disparo de Xemi, que se marcha a saque de banda
20:36
5' Buena jugada de Antón Escobar, que la pone al segundo palo, pero despeja Andoni. Mejor el Racing de Ferrol en el inicio
20:34
3' Centro desde la derecha de Álvaro juán que se va muy alejado
20:32
1' Intento de Antón Escobar, que ingresó en el área, pero no pudo superar a la defensa. Error de Boris
20:30
Inicio del choque
¡Arranca el partido! Balón para el Racing de Ferrol
20:28
¡Saltan los jugadores al terreno de juego! A punto de comenzar el choque
20:23
Once del Racing de Ferrol
Y estos son los once que jugarán por el Racing Club Ferrol: Miquel Parera; Migue Leal, Artetxe, Zalaya, Álvaro Ramón; Gorostidi, Álvaro Peña; Álvaro Juán, Jairo Noriega, Dacosta; Antón Escobar
20:20
Once de la Deportiva
Este es el once con el que formará la Deportiva; Prieto; Diego Moreno, Ger Novoa, Boris, Andoni; Eneko, Undabarrena; Borja Valle, Xemi, Keita; Cortés
20:17
Las claves para Fernando Estévez pasan por «seguir puliendo la clarividencia arriba», además de «arrancar bien los partidos, con intensidad y garra»
20:14
El momento deportivo y físico de los ferrolanos se mantiene como una incógnita, pues llevan dos semanas sin competir y solo han disputado la primera jornada (que ganaron), después de que la segunda jornada se aplazara por falta de fichas en el Real Madrid Castilla.
20:11
Enfrente, espera el Racing de Ferrol, recién descendido del fútbol profesional, lo que implica que, sin duda, será uno de los equipos llamados a estar en la zona noble de la categoría. Un buen baremo para saber cómo está la Deportiva actualmente
20:07
Una novedad importante en la Deportiva
Para cumplir este desafío, contarán con una nueva cara como es la de Andrés Prieto, ya recuperado de sus problemas físicos.
20:04
Los de Fer Estévez, que empezaron la temporada con un triunfo muy solvente ante el Real Avilés Industrial, deberán retomar la senda del triunfo tras la dolorosa derrota sufrida en El Toralín ante el Pontevedra .
20:00
¡Buenas tardes! Bienvenidos a un nuevo duelo de la Deportiva en Primera RFEF. Después de una jornada de domingo muy deportiva, los blanquiazules tratarán de poner el broche al día con un triunfo ante el Racing de Ferrol. A partir de las 20:30 horas, sigue el partido minuto a minuto con nosotros.
