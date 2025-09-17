leonoticias - Noticias de León y provincia

Oriol Riera. Álex López
Fútbol | Primera RFEF

En Primera RFEF también hay movimiento en los banquillos: de Unionistas a Croacia

El exjugador de la Cultural Oriol Riera, que asumió el cargo en Unionistas, ficha por el Istra croata, que ha pagado el traspaso al club salmantino

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:20

Primer cambio en un banquillo de Primera RFEF. La mala dinámica de Unionistas y la oferta que su cuerpo técnico, encabezado por el exjugador de la Cultural Oriol Riera, ha recibido desde Croacia, han suscitado este escenario.

Unionistas, que no ha sumado ningún punto en los tres primeros partidos de competición, busca nuevo entrenador después de que el NK Istra croata haya pagado el traspaso de Oriol Riera y su cuerpo técnico.

De esta manera, después de que este martes se produjera el primer cambio de entrenador en la Liga Hypermotion, llega el primero también a Primera RFEF.

