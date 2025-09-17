En Primera RFEF también hay movimiento en los banquillos: de Unionistas a Croacia

Dani González León Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:20 Comenta Compartir

Primer cambio en un banquillo de Primera RFEF. La mala dinámica de Unionistas y la oferta que su cuerpo técnico, encabezado por el exjugador de la Cultural Oriol Riera, ha recibido desde Croacia, han suscitado este escenario.

Unionistas, que no ha sumado ningún punto en los tres primeros partidos de competición, busca nuevo entrenador después de que el NK Istra croata haya pagado el traspaso de Oriol Riera y su cuerpo técnico.

De esta manera, después de que este martes se produjera el primer cambio de entrenador en la Liga Hypermotion, llega el primero también a Primera RFEF.

