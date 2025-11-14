leonoticias - Noticias de León y provincia

Partido de la Ponferradina.
Fútbol | Primera RFEF

La Ponferradina quiere que los Ancares no sean obstáculo para el playoff

El equipo berciano recibe a una de sus 'bestias negras', el CD Lugo, en un choque de aspirantes a cotas más altas

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:23

Con un seguro en defensa y la necesidad de recuperar el terreno perdido en el Toralín en el inicio de liga, la SD Ponferradina llega a una jornada en la que se mide a un rival con el que comparte numerosas similitudes -y no solo geográficas-.

El derbi de Los Ancares tiene una cita este sábado -a las 20:00 horas- en la capital berciana. La Deportiva recibe al CD Lugo en un choque que hubo que cambiar de fecha tras haberse propuesto para este mismo viernes.

SD Ponferradina

SD Ponferradina

Ángel; Andújar, Boris, Undabarrena, Eneko, Cortés, Valle, Xemi, Borja Vázquez, Andonio, Jorrín

-

CD Lugo

CD Lugo

Iago López; Trigueros, Amo, Nicholas, Álex, Carbonell, Txus Alba, Jorge, Reniero, Samanes

  • ´Arbitro :Guillermo Conejero

  • Lugar y hora Partido de la duodécima jornada. Estadio del Toralín; sábado, 15 de noviembre, a las 20:00 horas. LaLiga Plus

Los jugadores de Fer Estévez buscará un nuevo triunfo en su estadio y seguir sumando porterías a cero, lo que le está permitiendo engordar su casillero de puntos jornada a jornada. De hecho, tanto los bercianos como su rival son los dos equipos que menos encajan, con la excepción del líder Tenerife.

Ambos conjuntos están separados por un solo punto y han llevado trayectorias muy similares, con un inicio complicado y una remontada en la tabla que les ha dejado a tiro de piedra los puestos de playoff -también los de descenso-.

El entrenador ha puesto en valor la competitividad de los suyos, una seña de identidad que espera mantener ante un Lugo plagado de exculturalistas y que siempre ha sido bestia negra de los blanquiazules.

Por su parte, el equipo de Yago Iglesias, en una temporada muy regular, sigue adaptándose a los cambios -desde la directiva hasta el césped- en busca de la estabilidad que les permita aspirar a cotas mayores.

