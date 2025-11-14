Estévez: «El equipo tiene el espíritu guerrero berciano» El entrenador de la Deportiva compareció en la previa del choque ante el Lugo de este sábado

Borja Pérez Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:45 Comenta Compartir

La Deportiva busca mantener su dinámica de seis encuentros sin perder y volver a ganar en casa, pero, para ello, tendrá enfrente un rival complejo que atraviesa una situación similar en la tabla clasificatoria. Será el CD Lugo quien intentará asaltar El Toralín este sábado (20:00 horas) en el conocido como 'Derbi dos Ancares'.

En la previa del encuentro, Fer Estévez compareció en sala de prensa y lo hizo buscando poner en valor en todo momento el crecimiento del equipo tras un mal inicio de temporada donde se llegó a dudar y mucho de su continuidad al frente del banquillo berciano.

Actualmente, con la dinámica más estabilizada, el técnico andaluz reconoce que «el equipo compite« y, además, lo achaca a que »somos bercianos, somos guerreros y ese espíritu lo tiene el equipo«, dejando claro en todo caso que »es importante que sepa transmitir esos valores».

A pesar de basar su mejoría de resultados en la contundencia defensiva, el entrenador de la Deportiva reconoce que «el equipo, además de defender bien, tiene mucha llegada al área», algo que se venía demostrando, pero que falló el otro día en el duelo ante el Barakaldo (0-0).

Temas

Ponferradina