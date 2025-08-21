leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Nuevos realojos en León: quedan 26 localidades evacuadas y 1.518 vecinos desalojados
Fede San Emeterio.

La SD Ponferradina incopora a Fede San Emeterio para el centro del campo

El cántabro llega procedente del Cádiz CF con el que ha competido en Primera y Segunda

León

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:08

El centrocampista Fede San Emeterio (Sierra de Ibio, Cantabria, 1997) es nuevo jugador de la SD Ponferradina. Llega al equipo procedente del Cádiz CF, con el que ha competido las últimas temporadas en Primera y Segunda División.

Fede San Emeterio se formó en la cantera del Real Racing Club, con cuyo primer equipo debutó en 2014 con 16 años. Después de sumar 66 partidos en tres temporadas, en 2016 se incorporó al Sevilla Atlético, con el que acumuló 77 encuentros en dos temporadas en Segunda División.

En 2018 firmó por el Real Valladolid y se unió como cedido al Granada CF, con el que consiguió el ascenso a Primera participando en 36 partidos en la campaña 18/19. En el curso siguiente, ya en la plantilla blanquivioleta, debutó en Primera, categoría en la que disputó 49 encuentros en dos temporadas.

En 21/22 inició la liga en Segunda con el Real Valladolid, participando en 16 partidos, y en el mercado de invierno fue cedido al Cádiz CF, club que fichó definitivamente en el verano de 2022. A lo largo de tres temporadas y media ha disputado con el Cádiz CF 49 encuentros en Primera División, 22 en Segunda y cuatro de Copa del Rey.

