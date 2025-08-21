leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Nuevos realojos en León: quedan 26 localidades evacuadas y 1.518 vecinos desalojados
Boris Moltenis.

El defensa Boris Moltenis se suma al proyecto de la SD Ponferradina

El internacional con la selección de Martinica llega procedente de un equipo francés

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:18

La SD Ponferradina suma a su plantilla al defensa Boris Moltenis (Belfort, Francia). El nuevo futbolista blanquiazul ejerce como defensa central, procede del FC Sochaux-Montbéliard de su país y es internacional con la selección de Martinica.

En dicho equipo completó su etapa formativa y dio sus primeros pasos como profesional, debutando en 2018 en la segunda división de Francia. Su primera etapa en el FC Sochaux concluyó en 2021, cuando se incorporó al US Boulogne.

Después de una campaña en dicho club, abrió un nuevo ciclo en su carrera uniéndose al Wisla Cracovia de Polonia. Tras una temporada, fichó por el Austria Lustenau austriaco. Para la pasada campaña regresó al FC Sochaux, desde el que ahora llega a la SD Ponferradina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio provocado, ya en nivel 2, rompe la buena evolución de los 23 fuegos activos en León
  2. 2 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  3. 3 Un hombre de 50 años apuñala a otro en la puerta de un comercio en San Andrés del Rabanedo
  4. 4 El restaurante de Las Médulas que resurgirá de las cenizas: «Todo lo que ganaba lo invertía aquí»
  5. 5 Así es el plan de ayuda: 185.000 euros para recuperación de viviendas, 500 por familia desalojada y 5.500 por empresa
  6. 6 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  7. 7 Evacúan en helicóptero a una voluntaria de incendios que se sintió indispuesta en el Catoute
  8. 8 Doce días de pesadilla en Fasgar: «Se está quemando la historia de nuestras familias»
  9. 9 Encuentra un bote de refresco con 1.500 euros y lo entrega a la Guardia Civil
  10. 10 Los vecinos del sur de León irán hasta el contencioso para evitar la instalación de la macroplanta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El defensa Boris Moltenis se suma al proyecto de la SD Ponferradina

El defensa Boris Moltenis se suma al proyecto de la SD Ponferradina