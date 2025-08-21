El defensa Boris Moltenis se suma al proyecto de la SD Ponferradina El internacional con la selección de Martinica llega procedente de un equipo francés

La SD Ponferradina suma a su plantilla al defensa Boris Moltenis (Belfort, Francia). El nuevo futbolista blanquiazul ejerce como defensa central, procede del FC Sochaux-Montbéliard de su país y es internacional con la selección de Martinica.

En dicho equipo completó su etapa formativa y dio sus primeros pasos como profesional, debutando en 2018 en la segunda división de Francia. Su primera etapa en el FC Sochaux concluyó en 2021, cuando se incorporó al US Boulogne.

Después de una campaña en dicho club, abrió un nuevo ciclo en su carrera uniéndose al Wisla Cracovia de Polonia. Tras una temporada, fichó por el Austria Lustenau austriaco. Para la pasada campaña regresó al FC Sochaux, desde el que ahora llega a la SD Ponferradina.

