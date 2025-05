Ponferradina y Cultural se unen en el derbi más solidario

Leonoticias León Viernes, 9 de mayo 2025, 13:35 Comenta Compartir

Con el objetivo de unir solidaridad y deporte, Cruz Roja, la SD Ponferradina y la Cultural y Deportiva Leonesa han presentado, este viernes, 'El Derbi de Oro', una iniciativa que nace enmarcada en la campaña del Sorteo de Oro y que tiene como principal objetivo destinar los fondos recaudados durante la campaña en la mejora de la calidad de vida de las personas y colectivos más vulnerables de la provincia de León.

Como parte de esta iniciativa solidaria, en el descanso del partido, se realizará el sorteo de 10 camisetas, cinco de cada club, las cuales, además, lucirán un parche conmemorativo del encuentro. Para participar, será necesario adquirir un boleto del Sorteo de Oro, cuyo coste será de 6 euros. Con la compra de cada boleto, se entregará una papeleta indicativa que entrará en dicho sorteo. El punto de venta estará ubicado dentro del recinto del Estadio El Toralín.

Además, los asistentes contarán con un flyer o documento informativo sobre la labor de Cruz Roja en la provincia de León, así como las diferentes opciones de contacto con la misma para colaborar como socio, voluntario o donante.

Un Derbi Solidario

Esta colaboración no solo resalta el espíritu solidario, sino que también muestra cómo el fútbol puede ser un motor para el cambio social. La participación de los aficionados es crucial para alcanzar los objetivos de la campaña y seguir apoyando a las personas más vulnerables de la provincia.

Con ello, Cruz Roja, SD Ponferradina y Cultural y Deportiva Leonesa invitan a todos los leoneses y aficionados al fútbol a unirse a esta causa y disfrutar de un partido lleno de solidaridad y emoción.

Sorteo de Oro

La campaña del Sorteo de Oro nace con un propósito muy claro: mejorar la vida de miles de personas que, hoy, atraviesan momentos difíciles. Cada boleto representa una oportunidad real de cambio, ya que todo lo recaudado se transformará en proyectos que dan apoyo a personas mayores, familias en situación de pobreza, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia, personas migrantes, etc.

Por este motivo, el Sorteo de Oro no es solo un sorteo, sino una forma de dar sin esperar nada a cambio. Cada boleto vendido se convierte en alimento, en refugio, en acompañamiento, en una segunda oportunidad. Pero, sobre todo, se convierte en algo que no tiene precio: esperanza. El verdadero premio no es económico; el verdadero premio está en el valor humano de ayudar a transformar vidas.