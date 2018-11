El Olímpico de León Femenino cae por la mínima en Vallecas El Olímpico de León en un lance de un partido anterior. Las leonesas ya piensan en reponerse con un buen resultado en casa ante el Club Deportivo Tacón LEONOTICIAS León Domingo, 4 noviembre 2018, 18:39

No pudo ser y el Olímpico de León continuará una semana más sin puntos. No tienen suerte las chicas de Rodri Blanco en este momento de la temporada, en el que a pesar de conseguir jugar de tú a tú a sus rivales, no son capaces de aprovechar sus oportunidades.

1 Rayo Vallecano B Lucía Márquez ; Esther, Paula Ubeda, Ana Blanco(Gema Carreño min. 78), Patricia Hidalgo; Lucia Sánchez, Paula Fernández. Eva Masdeu, Carmen (Julia mi.68); Alicia López, Lorena Carrasco(Laura Juárez min. 87). 0 Olímpico de León Lourdes; Bea Fernández, Andrea Diez, Andrea Suárez, Celia, Emma ; Ainhoa (Patricia Cid min. 80), Nerea (Patricia Múñiz, min 80), Lourdes, Elisabeth; Alaitz, Alba (Carmen Robles min. 85). goles 0-1 Eva Masdeu (Min 44). Árbitro Patricia Gómez Gómez. Sacó tarjeta amarilla a Alba y Ainhoa por parte del Olímpico. incidencias Partido de la 8ª jornada de la Segunda División Nacional Femenina jugado en las Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano.

El partido estuvo igualado durante el primer tiempo. Tuvieron sus oportunidades las leonesas, pero el mazazo llegó en el minuto 44, con el gol marcado por Eva Masdeu, cuando las jugadoras ya estaban pensando en el descanso. Se adelantaban las locales con el que, a la postre, sería el gol de la victoria para el filial del Rayo.

Lo intentaron todo las leonesas en el segundo tiempo, pero de nuevo la falta de efectividad en ataque impidió que pudieran sumar sus primeros puntos de la temporada. También pudo sentenciar el Rayo en esta segunda mitad, pero finalmente el marcador no se movería.

Nueva derrota del Olímpico de León que continua en penúltima posición del Grupo V de la Segunda División Nacional. La próxima semana las leonesas volverán a tener una nueva oportunidad para puntuar en casa ante el Club Deportivo Tacón.