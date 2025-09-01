El Olímpico cierra la temporada con una cal y una de arena Las leonesas logran un triunfo y sufren una derrota en el Triangular de Santa María del Páramo

El Olímpico ha disputado este fin de semana el III Triangular Femenino de Santa María del Páramo con una de cal y una de arena para las de Vitolo, que lograron un triunfo y sufrieron una derrota.

El conjunto leonés acabó este torneo en segunda posición después de ganar al Real Avilés por 2-0 con tantos de Claudia Roldán y Andrea Albiol, y caer por ese mismo marcado (0-2) ante el RC Celta, que se proclamó campeón de este evento.

Este triangular ha servido como último test de preparación para el equipo leonés, que afronta con ilusión y ambición el inicio de la nueva temporada en Segunda Federación.

El debut liguero tendrá lugar el próximo sábado, 6 de septiembre, a las 17:00 horas en el Complejo Deportivo Olímpico de León, donde el Olímpico se enfrentará al Real Sporting de Gijón en la primera jornada del campeonato.