Las jugadoras del Olímpico celebran un gol. Aroa Caño

El Olímpico cierra la temporada con una cal y una de arena

Las leonesas logran un triunfo y sufren una derrota en el Triangular de Santa María del Páramo

León

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:15

El Olímpico ha disputado este fin de semana el III Triangular Femenino de Santa María del Páramo con una de cal y una de arena para las de Vitolo, que lograron un triunfo y sufrieron una derrota.

El conjunto leonés acabó este torneo en segunda posición después de ganar al Real Avilés por 2-0 con tantos de Claudia Roldán y Andrea Albiol, y caer por ese mismo marcado (0-2) ante el RC Celta, que se proclamó campeón de este evento.

Este triangular ha servido como último test de preparación para el equipo leonés, que afronta con ilusión y ambición el inicio de la nueva temporada en Segunda Federación.

El debut liguero tendrá lugar el próximo sábado, 6 de septiembre, a las 17:00 horas en el Complejo Deportivo Olímpico de León, donde el Olímpico se enfrentará al Real Sporting de Gijón en la primera jornada del campeonato.

