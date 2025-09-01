El Olímpico cierra la temporada con una cal y una de arena
Las leonesas logran un triunfo y sufren una derrota en el Triangular de Santa María del Páramo
León
Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:15
El Olímpico ha disputado este fin de semana el III Triangular Femenino de Santa María del Páramo con una de cal y una de arena para las de Vitolo, que lograron un triunfo y sufrieron una derrota.
El conjunto leonés acabó este torneo en segunda posición después de ganar al Real Avilés por 2-0 con tantos de Claudia Roldán y Andrea Albiol, y caer por ese mismo marcado (0-2) ante el RC Celta, que se proclamó campeón de este evento.
Este triangular ha servido como último test de preparación para el equipo leonés, que afronta con ilusión y ambición el inicio de la nueva temporada en Segunda Federación.
El debut liguero tendrá lugar el próximo sábado, 6 de septiembre, a las 17:00 horas en el Complejo Deportivo Olímpico de León, donde el Olímpico se enfrentará al Real Sporting de Gijón en la primera jornada del campeonato.
