Nafti logra su primer punto con la Ponferradina en una complicada visita a Salamanca Dos errores de Unionistas penalizan a los charros en la primera mitad y los bercianos sucumben el empuje de los locales en una segunda mitad de vértigo

Alberto P. Castellanos León Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:13 | Actualizado 18:58h. Comenta Compartir

Las necesidades han pesado más que las dinámicas tras un inicio de partido con dos equipos presionando muy arriba y resultando algo muy eficaz porque los planteamientos en ataque de Simón y Nafti eran muy verticales. Así discurrió un primer cuarto de hora sin ocasiones de ningún tipo para Unionistas ni para la Ponferradina en Salamanca.

El acierto en defensa era la tónica y fue un error en esta faceta lo que provocó la primera ocasión de peligro en las dos porterías. El fallo de la zaga charra lo aprovechó Xemi para acomodarse el balón en la frontal del área y lanzar un gran disparo, potente y pegado al palo, que Unai Marino no pudo atajar. Premio para la Ponfe (0-1) en el minuto 17 y la alegría que no tardarían mucho en volver.

Primero fueron lamentos porque un tremendo disparo que golpea en Boris acaba en el larguero y el posterior remate de este mismo se va fuera. Pero en unos segundos todo cambia porque el colegiado le saca la amarilla a Gorjón por lo que considera penalti. Seis minutos más tarde, tras la revisión del 'challenge' solicitado por Simón, se confirma la pena máxima que transforma Cortés (0-2) para marcar su primer tanto de la campaña.

Unionistas Unai Marino; Olmedo, Gorjón, Juanje, Jota, Álvaro Gómez, Roldán, Gastón Valles, Hugo de Bustos, Juanma (De la Nava, 46'), Abde (Marco, 84') 2 - 2 Deportiva Andrés Prieto; Nóvoa, Boris, Eneko, Cortés (Benito, 55'), Xemi (Mula, 73'), Vasco, Frimpong (Undabarrena, 46'), Keita (Pau Ferrer, 73'), Borja Vázquez, Diego Moreno Goles 0-1, min. 17, Xemi. 0-2, min. 28, Cortés (penalti). 1-2, min.58, Olmedo. 2-2, min. 78, Gastón.

Árbitro Fernando Román (Colegio Palencia). Sancionó con amarilla a Juanje, Gorjón, Olmedo y Gastón (expulsado por doble amonestación) en Unionistas; y a Frimpong y Boris en la Ponferradina.

Incidencias Estadio Municipal Reina Sofía. 4.013 espectadores. Jornada 15 del grupo 1 de Primera RFEF.

Con casi media hora por delante, hubo ocasión para el tercero con alguna contra concedida por un equipo local volcado en la portería de Andrés Prieto aunque sin llegar a generar un peligro muy evidente aunque mereciendo recortar distancias por juego y dominio; ante los blanquiazules que también merecían mantener las distancias con un buen trabajo defensivo.

A sufrir

Se iba Frimpong, el único apercibido en las filas bercianas, y entraba Undabarrena. No quería Nafti quedarse con uno menos e iba reforzando la zaga para mantener la ventaja en el marcador ante el más que posible arreón ofensiva de los de Simón.

La previsión era acertada y, poco a poco, Unionistas fue ganando peligro en sus ocasiones hasta que llegó el 1-2 en el 58. Olmedo, el mejor de los suyos en este arranque de segunda mitad, cazaba un rechace en la frontal del área para marcar un auténtico golazo de volea.

Si la Ponferradina ya iba a sufrir, tras el tanto de los blanquinegros lo haría más. Pero los de Nafti supieron aguantar ese choque emocional y frenar el ímpetu de los de Simón, que en el minuto 70 tendrían una doble y clara ocasión pero que acabó con sabor agridulce porque el técnico gastaba el 'challenge' que le faltaba para pedir penalti que ni se revisó por falta previa sobre el portero berciano.

Sí que habría pena máxima unos minutos después cuando Gastón no la pega bien dentro del área y Boris, que no cuenta con el tropiezo del delantero, arrolla al atacante local que sería el encargado de ejecutar los once metros y poner el empate en el marcador (2-2) en el 78.

Cuando todo hubiera hecho presagiar que los locales iban a culminar la remontada, la dinámica del partido cambia. Unionistas se relaja algo y la Ponferradina, tras asumir los dos golpes emocionales, se rearma y llega a buscar con cierto peligro el tercero.

Sería Unionistas el equipo que disfrutaría de las mejores ocasiones hasta el pitido final a pesar de que en la más clara Gastón pudo ejercer de héroe pero Prieto cazó el balón antes de que llegara el atacante, que después impediría el saque rápido del guardameta para montar la contra de la Ponferradina y, con la segunda amarilla, dejaba a su equipo con diez.

Y así terminaría el encuentro, con Unionistas buscando la victoria a pesar de estar con uno menos y una Ponferradina pidiendo la hora para, aunque se con empate, cortar una racha muy negativa.