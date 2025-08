Modric quiere devolver la grandeza perdida al Milan

David Hernández Madrid Lunes, 4 de agosto 2025, 19:12 Comenta Compartir

Luka Modric dio sus primeras declaraciones como jugador del Milan este lunes. En esta nueva etapa, que aparentaba ser de transición hasta el próximo Mundial de 2026, el croata quiere triunfar con el club 'rossonero' y no pensar demasiado en el largo plazo. «Mi objetivo es jugar el Mundial, pero para ello primero hay que clasificarnos. Ahora quiero centrarme en el presente y estar al nivel que exige un club como el Milan», expresó el centrocampista croata. Además, Modric quiere aportar todo su talento y experiencia para ser un futbolista diferencial, al igual que hizo en el su larga etapa en el Real Madrid.

Modric sabe que el club lombardo no atraviesa su mejor momento, sobre todo por el octavo puesto en Serie A de la temporada pasada. Él tiene claro que quiere ayudar al Milan a volver a ser un equipo grande. «No debemos conformarnos con una temporada mediocre ni con la clasificación para la Champions, aunque esto deba ser lo mínimo. El Milan debe pelear todos los títulos», aseguró Modric sobre sus aspiraciones. Esto confirma, que a pesar de sus 39 años y haberlo ganado todo en su carrera, la ambición del croata sigue intacta. Aunque la dificultad del reto sea alta, se muestra convencido de querer afrontarlo y disfrutarlo.

El exmadridista es consciente de que ha fichado por el segundo equipo con más Champions, siete, una más de las que ha conquistado, y guarda relación con el club del que procede. «Pasé trece años en el equipo más grande del mundo y ahora llego a uno que fue lo que hoy en día es el Real Madrid. Aunque eso se haya perdido, el Milan debe esforzarse por volver a eso y yo estoy aqui para ayudarles», aseguró Modric con ilusión. Aunque el croata es consciente de que no todo depende de él, ya que ningún jugador marca las diferencias solo, pretende darlo todo y mejorar con sus compañeros para formar el mejor equipo posible.

Modric afirmó que le habían hablado maravillas de este club, aunque eso no fue un factor clave para que se diese este movimiento. «Ancelotti me comentó como era San Siro y la exigencia que había, a niveles similares del Real Madrid. Aun así todo fue muy positivo. Ibrahimovic también me habló en su día de lo que era este equipo», reveló Modric. El interés de los italianos y la rapidez con la que se realizó la operación confirmaron algunas de las buenas impresiones que el croata ya tenía sobre la institución.

