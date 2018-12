Mundial de Clubes Luka Modric: «Queremos terminar este año, que ha sido perfecto, de la mejor manera posible» Luka Modric, en un entrenamiento. / Afp El centrocampista del conjunto blanco reconoce afronta el Mundial de Clubes con las máximas aspiraciones porque «para el Real Madrid siempre es importante ganar títulos« R.C. Madrid Martes, 18 diciembre 2018, 10:53

Luka Modric, como el Real Madrid, busca en Abu Dabi conquistar el Mundial de Clubes que les permita terminar el año 2018 de la mejor manera posible. «Como hemos ganado tres veces seguidas la Champions, queremos hacer lo mismo con el Mundial de Clubes», señala el centrocampista croata en la web del club blanco. «Para el Real Madrid siempre es importante ganar títulos y queremos lograrlo por tercera vez consecutiva», añadió.

Y es que el croata tiene claro que «queremos terminar este año, que ha sido perfecto, de la mejor manera posible» y eso sería levantando un nuevo título que les permitiría acabar con las malas sensaciones que acompañan al Real Madrid en lo que llevamos de temporada. «Lo que este equipo tiene, y lo ha demostrado muchas veces, es calidad y carácter. A pesar de los momentos difíciles y los problemas que hemos encontrado en el camino, siempre hemos sabido salir de ellos», señaló. Además, Modric ve a sus compañeros «preparados» para volver a conquistar el Mundial de Clubes.

Modric, siempre pensando más en el colectivo que en lo individual, aseguró que «no me obsesiona el tema personal, lo importante es ayudar al equipo de la mejor forma posible». «Para mí siempre es importante ayudar al equipo de la mejor manera posible, no me obsesiona el tema individual. Lo importante es cómo vamos a jugar como equipo, afrontar este reto y ganar el título».

Además, el Balón de oro 2018 admitió que esta temporada su equipo está viviendo «momentos difíciles», pero destacó que ya han vivido situaciones similares y han «sabido salir de ellos». Por ello, conquistar el Mundial de Clubes, que sería el primer título de la temporada tras perder la Supercopa de Europa, «es un desafío muy importante para nosotros».

Por último, el centrocampista croata del Real Madrid, quiso mandar un mensaje a la afición del equipo, a los que les pide el máximo apoyo tras los pitidos que se escucharon en el partido liguero ante el Rayo Vallecano. «Este equipo necesita su apoyo. Hemos demostrado siempre que vamos a pelear hasta el final por conseguir el título, daremos todo en el campo para tener éxito en el futuro», finalizó.