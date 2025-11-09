leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornada 13

Suspendido el Ceuta-Almería por la muerte de un aficionado

El duelo correspondiente a la jornada 13 en Segunda se aplazó al descanso, después del fallecimiento de un espectador que había sido trasladado al hospital desde el estadio Alfonso Murube

C. P. S.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

El duelo entre el Ceuta y el Almería, correspondiente a la jornada 13 en Segunda, fue suspendido al descanso, después de la muerte de un espectador que previamente se encontraba en la grada del estadio Alfonso Murube. El trágico hecho tuvo lugar poco después del primer cuarto de hora de encuentro, que entonces se detuvo durante unos minutos para que los servicios médicos atendieran al espectador afectado, que requirió un masaje cardiovascular.

Aunque el aficionado fue retirado en camilla y trasladado posteriormente al hospital, al llegar el intermedio del duelo se confirmó el fallecimiento, lo que condujo a la lógica suspensión del partido, que se reanudará en una fecha todavía por determinar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres jóvenes trasladados al hospital tras chocar dos coches en Cármenes
  2. 2 Un mítico bingo de León cambia de lugar más de treinta años después
  3. 3 El restaurante que resiste en un pueblo leonés de 25 habitantes reabre sus puertas un invierno más
  4. 4 Brownie abrirá su primera tienda física en el centro de León
  5. 5 «El Testamento Vital sirve para ejercer el derecho a decidir cómo debe ser el final de tu vida»
  6. 6 León despide a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española
  7. 7 Una recogida de firmas reclama la vuelta de los monitores de gimnasia de mantenimiento en León
  8. 8 Nace el primer festival cofrade de León: «Al Brazo y al Hombro Fest»
  9. 9 La visita inesperada de un tejón al parque de un pueblo de León
  10. 10 A juicio el accidente por los socavones que se tragaron dos coches en El Bierzo: «No se quieren hacer cargo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Suspendido el Ceuta-Almería por la muerte de un aficionado

Suspendido el Ceuta-Almería por la muerte de un aficionado