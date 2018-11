Bolo: «Me voy triste, no hemos hecho un partido para perder» El técnico de la Deportiva evita hablar de «injusticia»: «esto se trata de marcar goles y uno lo ha logrado» LEONOTICIAS León Domingo, 25 noviembre 2018, 20:00

La Ponferradina no sale de su bache, algo que no le ha evitado seguir colíder, pero la cara de Jon Pérez Bolo no refleja buenas sensaciones. El técnico blanquiazul, tras caer 1-0 ante el Navalcarnero, reconoce que se va «triste» después de un partido que cree que no han merecido perder.

Pese a ello, evita hablar de «injusticia»: «aquí gana quien marca más goles. Un equipo ha anotado, el otro no y se ha llevado la victoria». «Hemos dominado la segunda mitad, pero el fútbol es goles y no los hemos hecho», añade.

«Hemos tenido muchas ocasiones y no las pudimos meter. Seguiremos trabajando para seguir generando y, en otras ocasiones, teniendo más acierto», añade.