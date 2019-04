El Anexo de Zorrilla, trampolín al playoff para la Ponferradina Imagen del último partido. El equipo berciano busca una victoria a domicilio que se le resiste desde hace meses y que les permita seguir pugnando por los cuatro primeros puestos R.FARIÑAS Viernes, 19 abril 2019, 13:12

La SD Ponferradina busca una victoria a domicilio que lleva meses sin conseguir y que supondría un espaldarazo a sus aspiraciones de colarse en los puestos de playoff para depender de sí misma en las jornadas finales.

El conjunto de Jon Pérez Bolo se mide este sábado, desde las 17:30 horas, al Real Valladolid B, en el césped artificial de los Anexos de Zorrilla.

No prosperaron las peticiones del equipo berciano para llevar el partido al estadio de Primera División y, finalmente, los blanquiazules tendrán que buscar el triunfo en un terreno de juego complicado.

«Jugar en hierba artificial no tiene que ser una excusa, sino un aliciente y un reto. Vamos a ir al cien por cien a por los tres puntos», aseguraba el técnico vasco.

Las sensaciones que atraviesa la Ponferradina son muy buenas y es hora de refrendarlas con un triunfo como visitante que le permita hacer buena su racha triunfal en el Toralín.

No lo pondrá fácil el filial del Valladolid. Los blanquivioletas sólo han caído dos veces en los anexos, y por resultados ajustados, lo que demuestra lo correoso que se muestra el equipo castellano en esta superficie.

Jugadores como Miguel o Zalazar exponen la calidad del Promesas, que hace del juego combinativo su mayor virtud.

En la primera vuelta, la Ponfe despachó con goleada al Valladolid B, por 5-0. Ahora, la cosa no será tan sencilla, pero si quieren demostrar que son equipo para luchar por el ascenso no podrán permitirse otro resultado que no sea la victoria.