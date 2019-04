Jornada 30 Valverde: «Siempre queremos ganar pero la cosa estaba muy negra» Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / José Jordán (Afp) «Remontar al final nos deja una buena sensación», dice el técnico del Barcelona, que alaba el espíritu de Luis Suárez y la clase de Messi P. RÍOS BARCELONA Martes, 2 abril 2019, 23:59

Ernesto Valverde salió con buena cara pese al empate de su equipo en el Estadio de La Cerámica. El tanto sobre le bocina de Luis Suárez que puso las tablas casi a renglón seguido del extraordinario lanzamiento de falta que le había permitido a Leo Messi acortar distancias cambió el análisis de un partido frenético en el que el Barcelona pasó de dominar por 0-2 al cuarto de hora a verse 4-2 abajo tras una gran remontada del Villarreal que metía algo de picante a la pelea por el título de Liga la misma semana en que el conjunto blaugrana recibirá al Atlético en el Camp Nou.

«Ha sido un partido loco en el que ha habido momentos en los que se veía que podíamos ganar sin problemas, luego otros en los que el Villarreal nos hacía mucho daño y al final le hemos dado la vuelta. Demuestra la dificultad que tiene el campeonato, tienes que pelear hasta el final», resaltó el extremeño, que encaró el choque dejando a piezas importantes como Messi, Piqué o Rakitic en el banquillo, lo que hizo inevitable que le preguntasen por las rotaciones. «Todo depende del resultado. Hemos hecho el 0-2, hemos tenido luego una de Coutinho que ha tirado al palo. Nos han hecho el 1-2 y en el segundo tiempo ha venido todo como seguido. No estábamos acertados con el juego de ataque y a la contra nos hacían daño», abundó el preparador, que se detuvo en el caso de Piqué, qe hasta este martes había disputado todos los minutos en Liga. «Tenía cuato amarillas. Pensaba que este era un partido en el que ellos nos podían correr al espacio y que le cayera la quinta», dijo sobre el zaguero, recordando la importancia el partido del sábado.

Alabó el carácter de Luis Suárez, autor del tanto que certificó el empate en el descuento. «Es un jugador que no desfallece nunca y ha aparecido en el último segundo para empatar este partido que teníamos muy cuesta arriba», apuntó sobre el uruguayo. Y se rindió a una nueva exhibición a balón parado de Messi. «Era una falta muy cercana, el otro día lo tiro por encima de la barrera, este lo ha ajustado al palo. Es un especialista y no sé si estará batiendo un récord», manifestó sobre el rosarino.

Puso por último en valor el punto conseguido. «Nos hubiera gustado llevarnos los tres puntos pero remontar al final nos deja una buena sensación», comentó. «No estamos conformes porque siempre queremos ganar pero la cosa estaba muy negra», reconoció.

Luis Suárez: «El entrenador también tiene que rotar»

Aliviado por el empate salió también Luis Suárez, que se quedó con el arreón en las postrimerías del duelo. «El espíritu que tuvo el equipo al final, no bajar los brazos, en todo momento demostramos que queremos llevarnos esta Liga», manifestó el charrúa.

Las tablas mantienen al Atlético a ocho puntos del Barcelona, con el duelo del sábado en el Camp Nou a la vista. «Tenemos mucho margen porque tenemos una linda diferencia de puntos pero no perder te deja algo mejor», indicó el delantero cuando se le preguntó si daba más tranquilidad no hacer caído ante el Villarreal en vísperas de un choque que puede ser decisivo. Y no quiso escudarse en los cambios que introdujo Valverde a la hora de explicar la sensación de debilidad que mostró el Barcelona en algunos tramos del partido. «Los jugadores están en el Barcelona por la calidad que tienen. No es excusa. El entrenador también tiene que rotar pero estuvimos a la altura», finalizó.