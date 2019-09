Barcelona Valverde: «Queremos que Messi vuelva pronto, pero bien» Ernesto Valverde, durante la rueda de prensa. / Alejandro García (Efe) El técnico no quiere correr riesgos con el argentino, que aún no ha debutado esta temporada COLPISA / AFP BARCELONA Viernes, 13 septiembre 2019, 19:26

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, ha admitido este viernes que su equipo echa de menos al lesionado Leo Messi, el cual quiere que «vuelva pronto, pero bien», al tiempo que ha anunciado el regreso de Luis Suárez tras su lesión.

«En principio parecía que era un pequeño parón en la recuperación, pero parece ser, no soy médico, que se le abrió un poquito la cicatriz y entonces eso ha hecho que vayamos con un poco más de calma», ha manifestado Valverde sobre Messi en rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra el Valencia.

Messi se lesionó en el sóleo de la pierna derecha en el primer entrenamiento con su equipo el pasado 5 de agosto y aún no ha disputado ni un solo minuto, pero Valverde no quiere correr riesgos. «Entendemos que estará en plazos en poco tiempo para poder volver, no quiero decir nada porque parece que creas una expectativa», ha dicho el técnico azulgrana, cuyo equipo se enfrenta el próximo martes al Borussia Dortmund en la primera jornada de la Liga de Campeones. «Lo veo difícil para el martes», ha reconocido Valverde, para quien «lo que queremos es que vuelva pronto, pero sobre todo que vuelva bien».

Regreso de Luis Suárez

Valverde podrá recuperar, en cambio, al delantero uruguayo Luis Suárez, que también estaba lesionado en el gemelo. «Ayer hizo el entrenamiento completo, hoy esperamos que también, y esperamos que pueda entrar», ha afirmado Valverde.

Valverde no ha dudado en admitir que la falta de Messi pesa en el equipo, pero también se ha mostrado convencido de que otros jugadores pueden dar un paso adelante. «El hecho de que no esté Leo es imporante para nosotros, no lo voy a negar, pero ha habido otros momentos en que no ha estado y hemos sacado los partidos adelante», ha finalizado.