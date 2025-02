Umtiti, primer lesionado en un Barça que espera a Dembélé

P. ríos Barcelona Sábado, 9 de mayo 2020, 14:52 | Actualizado 18:10h. Comenta Compartir

El Barça descansará este domingo tras los dos primeros días de entrenamientos individualizados después de 56 días de confinamiento. El lunes volverá al trabajo posiblemente con una novedad: Ousmane Dembélé. El francés, que se encontraba en su país y no fue citado el miércoles para el test del coronavirus al estar dado de baja en la Liga por su lesión muscular de larga duración, ya pasará la prueba antes de proseguir su recuperación en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí. En la Liga de Campeones sí podrá participar cuando se reanude, quizás en agosto, y podría llegar a tiempo, pues fue operado en febrero en Finlandia y se estimó un periodo de baja de seis meses.

El danés Martin Braithwaite, fichado del Leganés fuera del mercado de invierno con permiso de LaLiga y de la Federación, ocupa su plaza federativa en la competición doméstica, pero la UEFA no permitió ese cambio. Como todo lo que rodea a Dembélé es un misterio, existe cierta expectación por verle de vuelta, aunque sea en las circunstancias actuales.

El lunes, en cambio, no estará Umtiti en el césped. El central francés es el primer lesionado de esta nueva 'minipretemporada' al sufrir molestias en el sóleo de la pierna derecha. El club no dio más información, pero es evidente que Umtiti mantiene su fragilidad física de las dos últimas temporadas. Habrá que ver si llega al primer partido ante el Mallorca, pues Lenglet está sancionado y sólo queda Piqué como central, además del uruguayo Ronal Araujo, del filial.

Así funciona el fútbol y el Barcelona durante este desconfinamiento, haciendo planes sin saber a ciencia cierta cuando y en qué condiciones se reanudará la competición. Ver a Leo Messi vestido de corto y tocando el balón en el césped del Camp Tito Vilanova ha sido un soplo de aire fresco para los aficionados, una especie de esperanza. Se le ve fino y concentrado. No se ha abandonado físicamente en el interior de su amplia vivienda. Pero disfrutar no se puede decir que esté disfrutando, pues se respeta a rajatabla el protocolo sanitario impuesto por las autoridades y no hay partidillos de entrenamiento. Ni siquiera un triste rondo con compañeros. Distancia de seguridad y contacto cero.

Algunos ni se habrán visto las caras estos días, pues el Barça aprovecha que en la Ciudad Deportiva tiene varios campos para distribuir a los jugadores sin correr riesgos, además de distintas franjas horarias si fuesen necesarias. Está utilizando tres de sus terrenos de juego. Los futbolistas llegan uniformados de casa, no pisan el vestuario común y se marchan en sus coches particulares con la misma ropa para ducharse en casa.

El club les entrega cada día a cada uno una bolsa biodegradable cerrada con la ropa a utilizar al día siguiente. En esta bolsa el futbolista deberá guardar la ropa usada del entrenamiento ya finalizado, entregándola al club al día siguiente para su lavado. En definitiva los que trabajan en el Camp 3 puede que ni se vean las caras con los que se ejercitan en el Camp 1 (el Tito Vilanova), más próximo a la entrada y a la salida de las instalaciones.

También se han visto ya las primeras imágenes y videos de Luis Suárez, llamado ya «el fichaje del confinamiento» por el propio cuerpo técnico, pues el parón le ha venido bien para cumplir los plazos de su recuperación de rodilla. Ya usa las botas con tacos y se ejercita como los demás, pero tras esas primeras imágenes queda claro que le queda bastante para recuperar la forma, el ritmo y la confianza en su articulación.

Quique Setién está contando estos días con seis jugadores del filial. Además del delantero juvenil Ansu Fati, ya fijo en el primer equipo, trabaja con el portero Iñaki Peña, el central Ronald Araujo, los centrocampistas Monchu Rodríguez y Riqui Puig y el extremo Álex Collado.

De todos ellos, el que más opciones tiene de entrar en las convocatorias próximas es el defensa uruguayo Araujo, pues ya es el cuarto central del primer equipo. Por ejemplo, en el primer partido del regreso, Mallorca-Barça, Lenglet será baja por sanción y ahora se ha lesionado Umtiti.

Hay que recordar que la plantilla del Barça es muy corta y que tampoco está claro que los canteranos vayan a entrar en las convocatorias, aunque se amplíe el número de citados, porque el filial se jugará el ascenso a Segunda en el 'playoff' ya anunciado por la Federación. El Barça B lo disputará como segundo del Grupo 3 de la Segunda División B, posiblemente con Ansu Fati como refuerzo.

El club ya celebró este viernes un título de Liga futbolístico, el del Barça femenino en la Primera Iberdrola, después de que la Federación diera por acabada la competición respetando la clasificación actual, con el equipo azulgrana líder destacado con 9 puntos de ventaja sobre el Atlético con 27 en juego. El presidente, Josep Maria Bartomeu, lo celebró a través de las redes sociales. No lleva un año para demasiadas alegrías, de polémica en polémica.