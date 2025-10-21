Cancelado el Villarreal-Barça de Miami La promotora del partido, Relevent, ha comunicado su decisión de anular la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas

Javier Varela Martes, 21 de octubre 2025, 21:42 | Actualizado 23:14h.

No habrá partido de Miami. El duelo entre el Villarreal y el Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada de Liga y que se iba a disputar en Estados Unidos, no se jugará finalmente en dicha ciudad de Florida. LaLiga ha informado a última hora de este martes que tras las conversaciones mantenidas con la promotora del partido, Relevent, esta sociedad ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

«LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante«, señala en un comunicado. Además, la patronal se lamenta de la decisión, ya que »la celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos».

Por lo tanto, el enfrentamiento que iba a tener lugar el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, un recinto de más de 65.000 espectadores, se disputará finalmente en España, no descartando que más adelante se intente una iniciativa similar en EE UU. Relevent ha tomado esta decisión justo cuando AFE, la asociación que representa a los jugadores, y LaLiga habían pactado verse este miércoles con el objetivo de avanzar y destensar la situación.

El partido había recibido incluso el visto bueno de la UEFA el pasado 8 de octubre. Sin embargo, la aprobación al proyecto impulsado por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, fue a regañadientes, ya que dejó clara, por paradójico que pareciera, su disconformidad con el hecho de que puedan celebrarse partidos de campeonatos domésticos lejos del territorio nacional.

Protesta de los futbolistas

La disputa del partido en Miami había provocado las críticas por parte de casi todos los sectores del fútbol español: clubes, salvo los dos implicados, futbolistas y aficionados. El hecho de jugar en esa ciudad estadounidense iba a privar al Villarreal de su condición de local, lo que se calificaba de «adulteración de la competición». Sin embargo, desde LaLiga se defendía el movimiento como un paso imprescindible para la internacionalización de su producto.

La suspensión del partido en Miami llega tras la escalada de tensiones en las últimas semanas entre los jugadores y la patronal. Desde el primer momento, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se mostró contraria y los capitanes de varios equipos, reunidos bajo el paraguas del sindicato, denunciaron la falta de diálogo y la ausencia de información clara.

Argumentaban que se trataba de una decisión tomada de espaldas a los principales protagonistas del juego y alertaban de los riesgos que implica para la salud y el rendimiento de los futbolistas. Los capitanes de Primera reclamaban más información desde agosto y esta no llegó.

Tras la aprobación por parte de UEFA del partido, aunque fuera con matices, y la no asistencia de Javier Tebas -alegando problemas de agenda- a una reunión con los futbolistas el martes de la semana pasada, los jugadores pactaron una protesta..

Cuarto intento fallido

De hecho, este último fin de semana, durante la novena jornada de Liga, todos los partidos vivieron una protesta por parte de los futbolistas para mostrar su enfado por la falta de información y no contar con ellos en todo el proceso. En concreto, los jugadores estuvieron parados durante los primeros quince segundos de cada encuentro. Un hecho que desde la producción televisiva que controla LaLiga fue ocultado y que por ello ha levantado las críticas.

Esta es la cuarta vez que fracasa un proyecto de llevar un partido de LaLiga a Estados Unidos. El primer intento fue en la temporada 2018-19, cuando se quiso que se jugara un Girona-Barça. Un año más tarde, en la campaña 2019-20, se propuso un Villarreal-Atlético, mientras que la temporada pasada el partido elegido era un Barcelona-Atlético.