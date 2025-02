Medina Cantalejo: «Podemos ser muy torpes, pero no corruptos»

Ignacio Tylko Madrid Miércoles, 5 de febrero 2025, 11:43 | Actualizado 11:49h. Comenta Compartir

Ni siquiera la disputa de los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey consigue mitigar el escándalo provocado por la carta sin precedentes que envió el Real Madrid a los presidentes de la Federación y el CSD para denunciar la, a su juicio, «adulteración» de la competicion para perjudicar al club blanco. Y todo a raíz de esa entrada alevosa de Carlos Romero a Kylian Mbappé por la que el jugador espanyolista no fue expulsado el pasado sábado en Cornellà.

Tras varios días de polémica, ha decidido romper su silencio el presidente del Comité Técnico de Árbitros, el sevillano Luis Medina Cantalejo, quien ha defendido a los colegiados pese a la existencia de errores gruesos y ha negado, como no podía ser de otra manera, que exista corrupción. El jefe del colectivo arbitral, cuya cabeza al frente del estamento arbitral pende de un hilo no solo por las quejas públicas del Real Madrid sino por las críticas generalizadas porque algo falla en el sistema, se ha confesado a través de una entrevista con el periodista Josep Pedrerol en El Chiringuito.

«Yo no tengo que avergonzarme de nada. Ni mis compañeros ni yo somos nada corruptos. Podemos ser muy torpes, seremos muy malos, pero corruptos te garantizo que no», enfatizó Medina Cantalejo en esta comparecencia. Unas palabras que tienen lugar después de que desde el colectivo que dirige haya trascendido el malestar de los árbitros porque se sienten solos, presionados, indefensos y desprotegidos.

Están indignados con la denuncia del Real Madrid por referirse a «manipulación» intencionada y también por la tibia respuesta de la FEF en un comunicado en el que el organismo que dirige Rafael Louzán viene a decir, sin nombrar en ningún momento al club blanco, que baje el diapasón de sus reproches públicos pero en parte viene a darle la razón al reconocer que están trabajando en la reestructuración del arbitraje español.

«Tengo muy claro lo que ha pasado»

En la charla, el excolegiado sevillano reconoció que varios árbitros han sido castigados por sus errores técnicos en la última jornada. No lo dijo abiertamente pero a nadie escapa que entre estos colegiados enviados a la nevera están Alejandro Muñiz Ruiz, que pitó el Espanyol-Real Madrid, y el también gallego Javier Iglesias Villanueva, el encargado de revisar ese encuentro desde la sala VOR de Las Rozas.

«Lo que todo el mundo ve un árbitro y dos de VAR no pueden dejar de verlo. Tengo muy claro lo que ha pasado, lo ha visto todo el mundo, aunque no me refiero solo a la acción de Mbappé... Cuando es blanco y negro y el blanco es obvio y el árbitro opta por el negro, no puedo darte una explicación...», reconoció Medina Cantalejo, a quien desde el Real Madrid consideran todavía un hijo deportivo de la época del vicepresidente Enríquez Negreira.

En todo caso, Medina Cantalejo quiso dejar claro que desde el CTA no tienen intenciones de influir en los resultados: «Los árbitros no van a perjudicar a nadie. A pesar de lo que digan comunicados, cartas o televisiones, somos honrados. Ninguno va al campo con la idea de perjudicar a alguien», zanjó. Continuará.

