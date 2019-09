Jornada 7 El Barça, en Getafe sin Messi ni Ansu Fati La baja del argentino era esperada por su elongación en el aductor izquierdo, pero el juvenil cayó en el último entrenamiento, con molestias en la rodilla derecha P. RÍOS Barcelona Sábado, 28 septiembre 2019, 01:13

El Barça no está teniendo suerte con las lesiones. El último en caer fue este viernes Ansu Fati, la joya de 16 años que Ernesto Valverde estaba puliendo con mimo, pero que en el último entrenamiento fue atendido de unas molestias tendinosas en la rodilla derecha que aconsejaron que fuese baja en Getafe. El juvenil apuntaba incluso a titular en el Coliseum Alfonso Pérez, avalado por sus dos goles y una asistencia en los ratos que ha disputado en estas seis jornadas de Liga, con irrupciones siempre ilusionantes. Es un contratiempo para el técnico, quien ya contaba con él hasta el punto de lamentar que pudiese irse más de un mes al Mundial sub-17 con España, una vez obtenida la nacionalidad, pues es natural de Guinea-Bissau. En la rueda de prensa previa no ocultó Valverde que prefería que jugase ya con la sub-21, como se plantea la Federación al valorar su meteórica progresión, pues así sólo desaparecería en fechas FIFA. Al final, el peligro son esas molestias en la rodilla. El club sólo añadió que «su evolución marcará la disponibilidad».

También es baja en Getafe Leo Messi, aunque la suya ya era conocida tras la elongación en el aductor que sufrió ante el Villarreal en su primera titularidad. No está descartado para enfrentarse el miércoles al Inter en el Camp Nou en la Liga de Campeones, pero sigue siendo seria duda. En la enfermería siguen, todavía sin opciones de reaparecer, Umtiti y Jordi Alba. Para compensar las ausencias, volvieron a la lista de 19 los tres descartados del pasado martes: Rakitic, Wague y el canterano Carles Pérez, quien renovó hasta 2022 y podría ser titular en el tridente con Griezmann y Luis Suárez. Dembélé también tiene opciones tras su regreso contra el Villarreal, pero la intención es que vaya jugando minutos de forma progresiva para evitar más lesiones musculares.

Ernesto valverde exigió ganar ya a domicilio tras sumar sólo un punto de nueve en los desplazamientos, con derrotas sin gol en Bilbao (1-0) y Granada (2-0) y empate en Pamplona (2-2). «Tenemos que sumar de tres en tres. Lograr los tres puntos en Getafe es lo más importante de la semana. El año pasado sufrimos mucho para ganar ahí y supongo que no va a ser muy distinto. Tenemos que dar un paso al frente, sobre todo fuera de casa, y es una buena oportunidad para hacerlo», señaló el técnico, apuntando: «Cuando antes ganemos fuera, antes nos quitaremos esa necesidad».

En el Getafe, José Bordalás lamentó «la baja de Messi como amante del fútbol», pero no ocultó que como técnico rival lo normal es que le favorezca: «El Barcelona tampoco tiene muchas bajas. La de Messi es importante, si finalmente se da. Como amante del fútbol, ojalá estuviese Messi. Es el mejor del mundo. En el fútbol, este tipo de partidos no basta con jugarlos bien. Hay que tener una pizca de acierto o hacer un partido perfecto, que a veces no se da. Messi es el mejor del mundo. Para el Barcelona es una baja importante. También para el fútbol en general y para la Liga. Pero el Barcelona sigue siendo un grandísimo equipo. Sin Messi tiene jugadores de altísimo nivel capaces de ganar a cualquiera. Tenemos que hacer un partido perfecto si queremos hacer un buen resultado». Son baja Filip Manoljovic, Vitorino Antunes, Amath Ndiaye y Mathías Olivera, pero puede volver Etxeita.

Alineaciones probables:

Getafe: Soria, Damián, Djené, Cabrera, Nyom, Jason, Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Jaime Mata y Jorge Molina.

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior, Busquets, De Jong, Arthur, Carles Pérez, Luis Suárez y Griezmann.

Árbitro: Gil Manzano (Extremeño).

Estadio y horario: Coliseum Alfonso Pérez. 16:00 h. (Movistar LaLiga).