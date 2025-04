El Atlético se rearma a costa de un Rayo blandito

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 24 de abril 2025, 23:34 | Actualizado 23:51h. Comenta Compartir

Sin alharacas pero con una actitud profesional, no dejándose llevar como en Las Palmas, el Atlético disfrutó de una noche plácida ante un Rayo que toca bien pero carece de la contundencia en las áreas que se exige para soñar con Europa. Sorloth, un peligro permanente, mostró el camino casi en el inicio y Gallagher amplió la renta cerca del entreacto. Dos goles de los llamados psicológicos y media hora final notable de Griezmann, a punto de hacer dos goles y asistente brillante de Julián Álvarez en el tercero. Objetivo cumplido de los colchoneros, que buscan rearmarse en el tramo final pensando en el Mundial de Clubes que cerrará un curso extenuante.

Sorloth, titular por segundo partido seguido en detrimento de un apagado Griezmann y autor ya de 17 goles este curso, 13 de ellos en Liga, trajo de cabeza en el primer acto a un Rayo que juega muy alegre, es vistoso y atrevido, pero al menos en el Metropolitano fue muy blandito en defensa. Ni los laterales sujetaron bien a Giuliano y Galán, ni Lejeune y Pathé Ciss, improvisado central, vigilaron bien a los rematadores.

Atlético Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Javi Galán (Lino), Giuliano (Molina, min. 67), De Paul (Koke, min. 81), Barrios, Gallagher (Azpilicueta, min. 81), J. Alvarez y Sorloth (Griezmann, min. 61). 3 - 0 Rayo Vallecano Batalla, Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pacha Espino (De Frutos, min. 68), Pedro Díaz, Unai López (Chavarría, min. 68), Óscar Valentín (Gumbau, min. 68), Isi, Álvaro (Embarba, min. 83) y Nteka (Sergi Guardiola, min. 76). Goles 1-0: min. 3, Sorloth. 2-0: min. 45: Gallagher. 3-0: min. 77, Julián Álvarez.

Árbitro González Fuertes (Comité Asturiano). Amarilla a Ratiu y Batalla, que se pierde el próximo partido.

Incidencias Partido de la 33ª jornada de Liga, disputado en el Metropolitano ante 49.400 aficionados.

Se abrió el pleito con casi dos minutos de posesión franjirroja, pero el Atlético marcó en su primera salida. Acción de manual. Llorente percute, Giuliano se saca un centro maravilloso y el central noruego le gana en el salto al defensor parisino. Sorloth estaba en todas y pudo haber marcado hasta cuatro goles, pero no atinó en el remate. Cabeceó alto un centro medido de Galán, se internó tras un pase magistral de Julián, pero Batalla desvió su zurdazo al primer palo. Todo eso antes de los ocho minutos.

El Rayo se gustó algunos minutos y merodeó el empate en un par de acciones mal defendidas. Isi, muy solo, lanzó fuera, Álvaro estuvo a punto de robarle la cartera en el área a Barrios y Oblak sacó una de sus manos de gigante para desviar otro lanzamiento de Isi, tras gran pase del rumano Ratiu.

Mientras, Sorloth seguía a lo suyo. Si no hizo el segundo después de otro caramelito de Galán desde la izquierda fue porque le agarró Pathé Ciss. Nos quejamos del teatro en el fútbol español, pero si los jugadores son honrados, no se tiran y tratan de terminar las jugadas, ni se pitan penaltis, ni entra el VAR. El ex de la Real Sociedad y el Villarreal también intervino con su movimiento en la diana anotada por Gallagher casi en el descanso. Enorme centro con rosca de De Paul para que el inglés, de certero testarazo, aprovechase el desajuste de los defensores por culpa de Sorloth y la duda en la salida de Batalla.

Griezmann, asistente de lujo

Se relajó el Atlético tras doblar su ventaja y el Rayo pudo acortar distancias tras la reanudación. Isi, el más pequeño de la clase, superó en un salto a Barrios y no marcó porque Oblak, de nuevo, resultó decisivo. Quiere el esloveno su sexto Zamora, récord con el fútbol español, aunque Courtois y David Soria se lo ponen difícil.

A falta de media hora, el Cholo reclutó a Griezmann. Se le recibió con una ovación de cariño y el galo rondó el gol al poco de entrar tras un lujo de la Araña con el tacón. Poco después, se plantaba solo ante Batalla, que arriesgó pare rebañarle el balón con el pie fuera del área. En su tercera intervención, Griezmann manejó el 'timing' perfecto para enviar en profundidad a Julián, que firmó con sutileza su decimoquinto gol en el torneo para abrochar la cómoda victoria colchonera. Aún quedaba otro paradón de Oblak.