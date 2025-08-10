Camavinga, primer lesionado de la pretemporada exprés del Real Madrid El centrocampista francés sufre un esguince de tobillo y será baja en el estreno liguero del equipo de Xabi Alonso ante Osasuna en el Bernabéu

La pretemporada exprés comienza a pasarle factura al renovado Real Madrid de Xabi Alonso en forma de lesiones. El primero en caer ha sido Eduardo Camavinga, que sufre un esguince en su tobillo derecho, según ha informado el club blanco en un comunicado, y se perderá el comienzo de LaLiga, el próximo martes 19 de agosto frente a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu.

Aunque se trata de un problema de origen traumático, no muscular, y por lo tanto no se debe atribuir a la preparación, el centrocampista francés es el primer lesionado desde que el técnico tolosarra cogiera los mandos del proyecto en el pasado Mundial de Clubes. De todos modos, Camavinga se une a los que ya arrastraban dolencias del curso pasado.

El ausente de más larga duración es Jude Bellingham, que se operó de su maltrecho hombro tras ese Mundial en el que el Real Madrid fue goleado en semifinales ante el PSG. Otra baja es la del brasileño Endrick, que recayó de su lesión precisamente en el entrenamiento previo a ese duelo ante el equipo de Luis Enrique. Y el cuarto es Ferland Mendy, que sigue con su proceso de recuperación desde la temporada pasada.

Camavinga se enfrenta ahora a un proceso de recuperación que se podría alargar hasta final de mes y aprovechar el parón de selecciones de septiembre para volver en plenitud para la cuarta jornada de Liga. No obstante, la evolución de su tobillo y el grado de ese esguince, no precisado en el parte médico, dictarán si puede hacerlo antes.