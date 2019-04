Jornada 35 El Barça, a cerrar la Liga ante el Levante con el once de gala Valverde no quiere esperar más y se toma el partido como si fuera el último, con la idea de que la ilusión sea más fuerte que el desgaste de cara al Liverpool P. RÍOS Barcelona Sábado, 27 abril 2019, 07:14

«Ganar al Levante y poder celebrar la Liga tiene algo que va más allá del título, es algo más poderoso que el cansancio de cara al partido ante el Liverpool. No queremos dejarlo para más adelante, la idea es proclamarnos campeones ya». Con estas palabras, Ernesto Valverde dejó bastante claro en rueda de prensa que el Barça afronta el encuentro de este sábado ante el Levante en el Camp Nou como si fuese una final, con el mejor once posible, sin rotaciones pese a que el Liverpool llega el miércoles 1 de mayo al Estadi azulgrana para disputar la ida de la semifinal de la Liga de Campeones.

Al Barça le basta con sumar tres puntos de los doce que quedan en juego para cantar el alirón. Incluso puede que ni eso si el Atlético cae derrotado en alguna de esas cuatro jornadas, por ejemplo este sábado en el Metropolitano ante el Valladolid, un hecho que ya le daría el título al conjunto culé sin jugar, pues en el Wanda el partido está programado a las 16.15 horas y el del Camp Nou arranca a las 20.45 horas. Pero Valverde tiene bastante claro que los de Simeone no fallarán. «El Atlético nos está apretando mucho y nos está obligando a no fallar, es un gran competidor y nos va a llevar hasta el final. Por eso nuestra idea es ganar. ¿Si cambiaría el once titular si somos campeones antes de jugar? Lo tengo todo bastante claro», señaló el técnico azulgrana, que quiere que el Camp Nou sea una fiesta con vibraciones positivas que lleguen hasta el miércoles. Eso sí, siempre tirando de prudencia, recordó que «todavía no hemos ganado nada y sabemos que será complicado porque el Levante se juega el descenso y los equipos en esa situación siempre hacen muchos puntos en las últimas jornadas, ya ganó el miércoles 4-0 al Betis con un gran partido. Sería un error dar por ganado algo que hay que jugar».

Por si fuese necesario, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, estará en el Camp Nou con el trofeo de Liga para entregárselo a Messi, capitán, al término del partido.

Así las cosas, nadie duda de la titularidad de Leo Messi, que ya descansó una hora en Vitoria el martes ante el Alavés. Además, quiere sumar goles de cara a esa nueva Bota de Oro que tiene como objetivo y que Mbappé le está disputando en un campeonato francés en el que el PSG, ya campeón, es muy superior a rivales a los que puede golear. Por cierto, el '10' suma 597 goles oficiales con el Barça y un cifra redonda como el 600 está al caer.

Los jugadores tienen el aliciente de intentar celebrar una Liga ganando en casa, algo que no es común en la historia del club porque suele coincidir el partido definitivo con los desplazamientos o con la derrota del perseguidor. Esta generación, por ejemplo, con jugadores como Messi, Piqué o Busquets que llevan siete Ligas conquistadas de las últimas diez disputadas, sólo en una ocasión ganaron el título con una victoria en casa, en la temporada 2009-10 con un 4-0 al Valladolid.

Rafinha, lesionado de larga duración, es la única baja confirmada en un Barça que sabe que no puede fiarse de un Levante que le ha ganado dos veces en las dos últimas temporadas. 5-4 en la penúltima jornada de la pasada Liga en la que fue la única derrota de los de Valverde, con el título ya conquistado, y 2-1 en la ida de octavos de final de esta Copa del Rey, aunque luego el Barça remontó 3-0. Fue la eliminatoria de la discordia por el lío con el reglamento derivado de la alineación de Chumi, central del filial, en la ida. El Levante denunció fuera de plazo la supuesta alineación indebida porque arrastraba una sanción del filial, aunque las lecturas de los artículos creaban confusión y era evidente que el Barça no había intentado sacar ningún beneficio. En el entorno azulgrana no sentó bien la fijación del Levante en la reclamación que llevó a todas las instancias pese al fuera de plazo manifiesto.

El Levante, que respira tras el 4-0 al Betis, acaricia la permanencia. Podría bastarle con una victoria en cuatro jornadas, por ejemplo en el Camp Nou, motivo de las palabras de Paco López: «No queremos aguar la fiesta del título al Barça, queremos celebrar nuestra propia fiesta y no vamos a desperdiciar ninguna de las cuatro balas que no quedan». Postigo es baja por lesión.

- Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Luis Suárez y Coutinho

Levante: Aitor; Jason, Coke, Vezo, Rober Pier, Toño; Bardhi, Vukcevic, Campaña; Morales y Mayoral

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 20.45 h. (Movistar Partidazo).