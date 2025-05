El Barça impone su ley en otro clásico delirante y acaricia la Liga

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 11 de mayo 2025, 18:49 | Actualizado 18:56h. Comenta Compartir

El Barça remontó dos goles y golpeó por cuarta vez consecutiva este curso al Madrid para coronarse de manera virtual campeón de Liga después de un clásico tremendo, de locos, disparatado, demencial, delirante, con ataques descomunales y defensas transparentes. Cambios constantes de guion, triplete estéril de Mbappé, aunque le sitúa al frente del Pichichi de forma provisional con dos goles de ventaja sobre Lewandowski, nueva exhibición de Lamine Yamal y doblete de Raphinha, otra vez determinante.

Aún restan tres partidos para el final del torneo de la regularidad pero el Barça debería perder dos y empatar otro, y el Madrid ganarlo todo, para que los culés no conquisten una Liga muy merecida. En cuatro partidos les han infligido un severo castigo de nada menos que 16 goles los catalanes a los madrileños. Mala despedida de Carlo Ancelotti en los clásicos y mucho trabajo por delante para Xabi Alonso porque este equipo blanco peleó hasta el final y vendió cara su derrota, pero es un despropósito.

Barcelona Szczesny, Eric García (Héctor Fort, min. 77), Cubarsí (Christensen, min. 57), Iñigo Martínez, Gerard Martín (Balde, min. 57), Frenkie de Jong, Pedri, Lamine, Dani Olmo (Fermín, min. 77), Raphinha y Ferran Torres.n (Gavi, min. 89). 4 - 3 Real Madrid Courtois, Lucas Vázquez (Endrick, min. 84), Asencio, Tchouaméni, Fran García, Ceballos (Modric, min. 46), Fede Valverde, Güler (Brahim, min. 46), Bellingham Vinicius (Víctor Muñoz, min. 88) y Mbappé. Goles 0-1: min. 5, Mbappé, de penalti. 0-2: min. 14, Mbappé. 1-2: min. 19, Eric García. 2-2: min. 32, Lamine. 3-2: min. 34, Raphinha. 4-2: min. 45, Raphinha. 4-3: min. 70, Mbappé.

Árbitro Hernández Hernández (Comité Canario). Amarilla a Valverde, Tchouaméni -se pierde el próximo partido-, Araujo, Asencio, Iñigo Martínez -no jugará el derbi-, Fermín y Pedri.

Incidencias Partido de la 35ª jornada de Liga disputado en el estadio Lluís Companys de Montjuic ante 50.319 espectadores.

La puesta en escena prevista, ya que Flick repitió el once que perdió en Milán y Ancelotti el que triunfó de forma agónica ante el Celta. El alemán no arriesgó con Lewandowski y Balde, recién recuperados de sendas lesiones, e insistió en Eric de lateral derecho porque en Araujo no confía nadie. Y el preparador italiano tiró de Caballos, en vez de Modric, y Güler, en lugar de Rodrygo, con la idea de reforzar centro del campo en un Madrid sobre el papel más equilibrado. Lo más novedoso, ver en defensa a Valverde como tercer central para ayudar a Fran García frente a Lamine y los pelotazos, incluso en los saques de puerta, en busca de Mbappé, con el objetivo de romper la presión y defensa adelantada de los azulgranas.

La riña, descontrolada de cabo a rabo, no pudo comenzar mejor para el todavía campeón, que se puso 0-2 en 14 minutos por obra y gracia de Mbappé y de los errores ya conocidos de este osado Barça. Un fallo grosero de Cubarsí preludió el claro penalti de Szcesny sobre Mbappé que el propio astro de Bondy transformó, aunque llegó a tocar el portero polaco. Estaba Kylian en fuera de juego posicional, pero no molestó a Cubarsí. Poco después, Lamine perdió un balón en campo madridista y entre Vini y Mbappé firmaron una contra letal.

Inicio soñado del Madrid

Mejor imposible para los blancos y nervios en los culés. Hasta Pedri falló un pase fácil a Gerard Martín, un hecho insólito este curso. Pero enseguida se repuso el líder y bailó a un enemigo desubicado hasta el entreacto. Courtois evitó el gol en sendos disparos lejanos, de Lamine y Gerard Martín, pero no pudo hacer nada en un saque de esquina bien tocado por Olmo, peinado por Ferran y cabeceado a placer por Eric, que ya suma cinco tantos esta campaña.

A partir de ahí, un huracán azulgrana arrasó al Madrid. En 20 minutos increíbles desde que encajó el segundo, el Barça ya ganaba 3-2. Pasada la media hora, jugada larga, asistencia de Ferran y disparo maravilloso 'made in' Lamine. Reclamaron sin éxito los de Carletto una mano previa en el control de De Jong. Volaban los catalanes y se miraban y enredaban los madrileños. Mbappé y Ceballos no se hablaron en una jugada de manual, se estorbaron y regalaron una transición letal, definida por Raphinha. Cerca del descanso, los que se liaron fueron Güler y Lucas Vázquez. Entre Ferrán y Raphinha, que le ha marcado cinco goles esta campaña al archirrival, fusilaron de nuevo a Courtois.

Como a perro flaco todo son pulgas, otras dos malas noticias para el Madrid. Mucho dolor de Valverde en la rodilla que hizo temer lo peor, aunque el uruguayo pudo seguir, y un penalti indicado por un presunto derribo de Frenkie a De Jong que se quedó en nada por fuera de juego milimétrico previo de Bellingham. De todos modos, el VAR hubiese corregido a Hernández a Hernández porque fue un piscinazo nada edificante del astro de Bondy.

No controlaban la frustración los madridistas. Sobraron un pisotón de Lucas y, ya en la segunda mitad, con Modric y Brahim en lugar de Ceballos y Güler, ambos superados por el partido, una entrada alevosa de Asencio sobre Ferran. Iñigo también se extralimitó con una plancha con el pie en alto que por fortuna solo golpeó en la mano a Bellingham.

En las áreas seguían ocurriendo cosas, como el gol anulado a Lamine por fuera de juego de Raphinha en el arranque y una acción individual estupenda de Mbappé, que cerró con un disparo muy cercano al poste. Se lesionó Cubsarsí y aprovechó Flick para introducir a Christensen, y también a Balde en lugar de Gerard Martín.

En el alambre

A falta de algo menos de media hora, una estadística demoledora: 10-0 a favor del Barça en los saques de esquina. Sin embargo, el Madrid seguía vivo en el partido. Su rival bajó el ritmo, intentó contemporizar, y en tres pases encajó el tercero, Modric profundizó sobre Vini y el brasileño asistió a Mbappé para el triplete. Supera el galo a Iván Zamorano como debutante más realizador en la historia del Real Madrid.

La batalla estaba en el alambre. Raphinha perdonó el quinto, tras otro pase magistral del mago Lamine, antes de la jugada más polémica. El brazo de Tchouaméni rechazó un disparo a gol de Ferran y, aunque desde el VAR le avisaron, Hernández mantuvo la decisión de no penalti al considerar la acción involuntaria. La tuvo justo antes del descuento el joven Víctor Muñoz, sustituto del lesionado Vini, pero se llenó de balón. Instantes después, Szczesny evitó el póker de Mbappé. Hubo tensión hasta el último instante por la anulación de un golazo de Fermín en su 22 cumpleaños. Hubo mano del andaluz en el inicio de la jugada. Bien visto desde los monitores. Delirio en el Lluís Companys.