El Barça se da un atracón a costa del Valencia

Daniel Panero Domingo, 26 de enero 2025, 23:16 | Actualizado 23:26h. Comenta Compartir

El Barça se dio un homenaje este domingo en el Lluis Companys. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al Valencia por 7-1 en un partido cómodo que quedó encarrilado desde los primeros minutos. Los tantos de Fermín, por partida doble, Ferran Torres, Raphinha, Lewandowski y Tárrega, en propia puerta, sirvieron para asestar un nuevo golpe a los de Corberán, penúltimos en la tabla, y para encauzar la racha que los culés llevaban en Liga, donde habían sumado antes de la cita seis puntos de los últimos 24. Con este triunfo, el Barça se sitúa a siete del Real Madrid y coge moral antes de cerrar la fase regular de la Liga de Campeones contra el Atalanta.

Una revolución. Eso es lo que se encontró el aficionado culé nada más entrar al Lluis Companys. Flick se lió la manta a la cabeza y presentó un once novedoso en el que Szczesny tuvo continuidad en la portería, pero en el que no estaban Araujo, Gavi, Lewandowski y Pedri, con una gastroenteritis. Los cuatro ausentes dieron cabida a actores de la segunda unidad y, sobre todo, a un Frenkie de Jong que asumió galones. Y es que el neerlandés fue el motor de los azulgrana en un arranque que se llevó por delante al Valencia y que tuvo como premio el gol del ex del Ajax. De Jong pisó área y recogió un balón medido de Lamine Yamal para marcar a placer el primero.

Barcelona Szczesny, Koundé (Héctor Fort, min. 71), Eric García, Cubarsí, Balde (Gerard Martín, min. 60), Casadó, Frenkie de Jong (Pablo Torre, min. 79), Fermín, Lamine Yamal (Pau Víctor, min. 71), Ferran Torres y Raphinha (Lewandowski, min. 60). 7 - 1 Valencia Mamardashvili, Foulquier (Diakhaby, min. 83), Tárrega, Yarek (Córdoba, min. 82), Gayá (Jesús Vázquez, min. 60), Pepelu, Javi Guerra, Diego López (Fran Pérez, min. 60), Rioja, Almeida (Aarons, min. 60) y Hugo Duro. Goles 1-0: min. 3. Frenkie de Jong. 2-0: min. 8. Ferran Torres. 3-0: min. 14. Raphinha. 4-0: min. 24. Fermín López. 5-0: min. 49. Fermín López. 5-1: min. 59. Hugo Duro. 6-1: min. 66. Lewandowski. 7-1: min. 75. Tárrega, en propia puerta.

Árbitro César Soto Grado. Amonestó a Pepelu.

Incidencias Partido disputado en el Lluis Companys ante 45.312 espectadores.

Fue un golpe demasiado duro para un Valencia de cristal. Los de Corberán se parapetaron en el carril central y otorgaron las bandas al Barcelona, que este año tiene recursos de sobra por fuera. Si Lamine Yamal entregó el primero desde la derecha, esta vez fue Balde el que se proyectó por la izquierda y puso un balón al área para que Ferran Torres hiciera el segundo al primer toque. En apenas ocho minutos los de Flick tenían el partido encarrilado y los 'che' se preparaban para un escenario en el que debían elegir si taparse la cabeza o los pies.

La indecisión derivó en un equipo que trató de adelantar filas, pero que lo hizo sin mirar a la retaguardia. Cada paso que el Valencia dio adelante, supuso dos hacia atrás. Si los castellers que dieron color al inicio del encuentro hubieran cometido un error no hubieran caído tan rápido como los de Corberán. Raphinha hizo el tercero tras un balón de Fermín a la espalda de los centrales y el propio Fermín hizo el cuarto después de un envío en largo que aprovechó para definir a la escuadra. Fue el culmen a una primera parte en la que al Barça le salió todo de cara. Hasta Szczesny se libró de hacer un penalti gracias al VAR antes de que Fermín hiciera el quinto al filo del descanso tras un disparo de Raphinha que repelió el travesaño.

Los azulgranas se apiadaron

Tras la reanudación, el Valencia logró frenar la sangría. Corberán pasó a formar con una línea de cinco atrás y eso, unido al que Barça ya estaba saciado, permitió que el encuentro entrara en un valle. Los culés levantaron el pie del acelerador y eso dio alas a un rival que poco a poco fue saliendo del cascarón. En una de esas escapadas Diego López ganó la espalda a los centrales azulgrana y regaló el tanto de la honra a un Hugo Duro que hasta ese momento había sido una boya en mitad del océano.

El tanto sirvió para que Flick iniciara el carrusel de cambios. El bajón de su equipo no gustó nada al germano, que dio entrada a Gerard Martín y a Lewandowski, un jugador que no entiende partidos decididos ni de pachangas. Lewy ingresó y a la primera que tuvo mandó el balón a la red con un disparo cruzado inapelable para Mamardashvili que sirvió para reconectar a los azulgrana. Y es que todavía habría tiempo para más. Flick dio descanso antes del final a Balde, Raphinha, Lamine Yamal y Koundé antes de celebrar el séptimo tanto tras un desvío fallido de Tárrega.