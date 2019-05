Atlético de Madrid Morata hará «todo lo posible» por seguir en el Atlético y pide respetar a Griezmann Álvaro Morata y su mujer, Alice Campello, en el acto de presentación de 'More than players'. / EFE El delantero no se plantea volver al Chelsea, que le cedió en enero, y dice que no piensa en otro club que no sea el rojiblanco RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 16 mayo 2019, 21:32

En pleno carrusel de salidas en el Atlético de Madrid Álvaro Morata avanzó que hará «todo lo posible» por seguir en el club, tras llegar cedido por el Chelsea en el mercado de enero. Sabe que la salida de Antoine Griezmann, que comunicó el martes al club su decisión de salir del conjunto rojiblanco, le carga algo más de responsabilidad en el equipo si bien él pidió «respetar» la decisión de su compañero... hasta el 30 de junio. «Es una decisión que hay que respetar, y agradecer todo lo que ha hecho Griezmann por este club, que creo que ha sido mucho. Respetamos su decisión, ojalá se hubiera podido quedar, pero ha tomado esa decisión. No tengo ni idea (de su destino) y da igual el cómo, es la situación que hay. Debemos aceptarla y seguir para adelante», manifestó en el acto de presentación de la fundación 'More than players' en Madrid.

El delantero madrileño destacó, en el acto de la fundación para conocer distintos proyectos tecnológicos de StartUps en el ámbito del deporte, que en la plantilla hay «muchísima ilusión» si bien no ocultó que «siempre son difíciles» los cambios como los que tiene que afrontar el club este verano. «Se está trabajando para hacer un equipo competitivo y pelear por todo la temporada que viene, y estamos muy motivados dentro del vestuario con el futuro, eso es importante», añadió.

Quizá por ello quiso incidir en que desea seguir en el club cuando le insistieron sobre la posibilidad de que le recupere el Chelsea dado que los ingleses no pueden fichar este verano. «No lo sé, eso son contratos, lo mío es ponerme en el campo a jugar. Lo que está claro es lo que quiero, quiero estar aquí y voy a hacer todo lo posible para seguir jugando aquí. Hice todo lo que está en mi mano para venir, y haré todo lo que está en mi mano para quedarme. No pienso en volver a ningún lado, sólo estar aquí. Soy feliz, y quiero estar todos los años que me quedan al máximo nivel aquí», manifestó antes de recordar que «está claro que estoy cedido, pero las cosas están avanzando bien». «Si todo va bien irán a buen puerto. Hay cosas que los jugadores tenemos que estar fuera, son negociaciones y contratos. Hice todo para venir al Atlético y lo haré para quedarme», insistió.

Por último, cuando le preguntaron por la posibiidad de que su excompañero Eden Hazard sea anunciado como jugador del Real Madrid tras la final de la Europa League de Bakú recordó que «es uno de los mejores jugadores del mundo y puede encajar bien en cualquier equipo». «Puede ir al equipo que quiera, es un jugador top y una persona top, y en cualquier equipo encajaría bien», aseguró.