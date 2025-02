Vázquez reanima al Sevilla

luis g. gago Sevilla Jueves, 24 de octubre 2019, 06:54 | Actualizado 23:30h. Comenta Compartir

En lo más alto de la clasificación de su grupo, los sevillistas quieren ganar para dar un golpe casi definitivo ante el Dudelange luxemburgués. Con seis puntos en su haber tras dos victorias en otros tantos partidos, el Sevilla es claro favorito frente a una de los rivales más débiles no ya de sus contrincantes, sino incluso de toda la Europa League según el coeficiente de la UEFA. Pese a ello, la realidad es que los luxemburgueses ya dieron la primera sorpresa al inicio de la competición al vencer por vez primera en su historia ante el APOEL en Nicosia y están segundos de la clasificación contra todo pronóstico, lo que demuestra que en el bando rojiblanco deben evitar cualquier relajación.

Sobre todo porque la nave nervionenses, tras un inicio titubeante con el entrenador y algunosjugadores que no cuentan para el técnico, tiene una gran oportunidad para hacer rotaciones ante la cascada de partidos en la liga española y Europa que le espera en el próximo. Con equipos en la competición local directos para la lucha por la 'Champions' en el horizonte más próximo como Valencia y Atlético de Madrid, el entrenador de los andaluces, Julen Lopetegui, está obligado a dejar atrás sus diferencias tácticas con determinados profesionales de la plantilla y empezar a meterlos en la dinámica si no quiere sobresaltos ni una caída a final de temporada del rendimiento de sus hombres.

Nombres como Bono, Rony Lopes, Munir y 'Chicharito' deben dar un paso adelante en este tipo de choques para demostrar al técnico vasco que puede confiar en ellos para duelos de más alta enjundia en el futuro a corto plazo. El equipo de Luxemburgo, que llevaba varios años arrasando en su liga particular sin nadie que osara a hacerle frente, en esta campaña está viendo como la mala política y estrategia le está haciendo mella. Actualmente es el noveno de la clasificación en su país -de catorce equipos- y cuenta con dos derrotas consecutivas, además de la goleada cosechada en casa en el último partido de la Europa League ante el Qarabag.

Números que hacen presagiar una noche tranquila para los sevillanos que pueden casi certificar su pase a la siguiente ronda con una victoria que, además, debería ser cómoda plácida. Como bien dicen en el vestuario del Sevilla, aunque eso sí, a puerta cerrada, el enfrentamiento ante el Dudelange es una oportunidad para que sus delanteros se recuperen en lo anímico de un inicio muy malo en plano ofensivo. De Jong logró quitarse la espina la marcar el pasado fin de semana frente al Levante su primer tanto con la elástica sevillista esta campaña en la Liga para dar la victoria a los suyos.

Pero no es suficiente. 'Chicharito', quien partió de titular, demostró la misma carencia de efectividad que su compañero y Dabbur, otrora gran fichaje del Caparrós y que no parece ser del gusto no solo de Lopetegui sino tampoco de 'Monchi', está más pendiente de que llegue el mercado de invierno para marcharse que de gozar de alguna oportunidad aunque en un partido de baja intensidad como el de este jueves. Todos estos ingredientes hacen del choque en Pizjuán una noche para presagiar buen fútbol y goles, muchos, en la cuenta de un Sevilla que los necesita y empezar a coger moral ante la tanda de partido más serios e importantes que le esperan en la peligrosa cuesta otoñal que se avecina. Habrá que ver si la ilusión no se convierte en un exceso de confianza y problemas.

Venció el

El delantero israelí del Sevilla, que solo había jugado hasta la fecha quince minutos en competición oficial, fue el centro de las miradas por parte del aficionado sevillista. Dabbur tuvo varias oportunidades para brindar una alegría al estadio, empero la suerte no estaba de su lado. Tampoco para el resto de jugadores rojiblancos. Entre

Sevilla Bono; Gómez (Diego Carlos, min. 70), Koundé, Pozo, Escudero; Gudelj, Óliver Torres, Franco Vázquez; Rony Lopes (Bryan, min. 61), Dabbur y De Jong (Munir, min. 51). 3 - 0 Dudelange Joubrt; Cools, Schnell, Bouchouari, Lesquoy; Bougrine (Natami, min. 82), Morren, Stolz (Bettaieb, min. 79), Lavie; Sinani y Bernier (Klapp, min. 76). goles 1-0, min. 48: Franco Vázquez. 2-0, min. 75: Franco Vázquez. 3-0, min. 80: Munir.

árbitro Anastasios Papapetrou (Griego). Amonestó a Lesquoy por el Dudelange y Pozo por el Sevilla.

incidencias Partido de la tercera jornada del grupo A de la Europa League disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Ocasión tras ocasión, el Sevilla ansiaba el tanto que abriera la lata. Los fantasmas de toda la temporada, en la que la ineficacia ofensiva sevillista es la tónica general pese al buen hacer de Lopetegui en el apartado táctico, volvían a aparecer sobre todo al final de los primeros 45 minutos. Con el empate a cero y

Con el 1-0 todo parecía mejor para los intereses sevillistas. El tanto hizo que el Dudelange se estirara, saliera de su cueva, sabedor de que necesitaba al menos el empate tras el resultado del otro partido del grupo si quería continuar en segundo lugar. La nueva situación la aprovechó el Sevilla para seguir acosando el área rival. Con las entradas de Bryan y Munir consiguió el Sevilla mayor profundidad y velocidad, siempre importantes en partidos donde el atasco por el centro es la característica esencial. En ese cruce de cambios llegó el tanto de la calma para la hinchada con el

Con el 2-0 fue más fácil el tramo final.