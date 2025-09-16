Un Atlético mermado se estrena ante un Liverpool lanzado

Javier Varela Martes, 16 de septiembre 2025, 19:05 Comenta Compartir

El Atlético de Madrid regresa a la Liga de Campeones 189 días después de la dolorosa eliminación de la temporada pasada tras el controvertido penalti anulado a Julián Álvarez. Y lo hace en un escenario cargado de simbolismo: Anfield. El duelo se presenta desigual por las dinámicas de los dos equipos en este comienzo de temporada. El Liverpool, que parte entre los favoritos para conquistar la competición, llega pleno de confianza y como líder de la Premier League con cuatro victorias consecutivas. Los rojiblancos, todo lo contrario. Aunque la victoria ante el Villarreal fue vitamina para los de Simeone, las numerosas bajas con las que afrontan el choque complica todavía más la siempre difícil visita al estadio de los 'reds'.

Los futbolistas con mejor trato de balón de la plantilla atlética se quedaron en Madrid por diferentes problemas físicos. Julián Álvarez arrastra unas molestias en la rodilla que le obligaron a pedir el cambio en el descanso ante el Villarreal, Baena y Almada ya estaban en la enfermería desde antes, uno recuperándose de una operación de apendicitis y el segundo con problemas en el sóleo, y Cardoso ha sido el último en sumarse a las bajas después de sufrir en el entrenamiento del lunes un esguince en su tobillo izquierdo. Sin Álvarez, el Atlético pierde gol y movilidad arriba; sin Almada y Baena, pierde creatividad en tres cuartos de cancha; y sin Cardoso, pierde equilibrio en el mediocampo, pero Simeone no piensa en las bajas: «Esto es el fútbol, es parte de esto y estamos centrados con los que van a empezar. Jugarán, darán todo y mostrarán lo que tienen».

Con este panorama, Simeone reforzará su planteamiento conservador, ordenará un centro del campo físico, cerrará espacios en defensa, juntará líneas y apostará por la eficacia en las transiciones rápidas y las jugadas a balón parado. Koke, que firmó un excelso partido ante el Villarreal, y Barrios, tienen todas la papeletas para llevar el timón del equipo con Nico y Giuliano en las bandas. Arriba, Griezmann gana enteros y la duda es saber si el técnico argentino apostará por darle la titularidad a Sortloth o preferirá meter un quinto centrocampista para reforzar esa línea. En ese caso, el elegido podría ser Gallagher. Atrás, las opciones tampoco son muchas. Con Giménez desaparecido, lo normal sería contar con Le Normand y Lenglet en el centro de la zaga, Llorente en un lado y Galán en el otro. Cuesta creer que para un rival y un escenario como este le de la titularidad a Ruggeri, un jugador con un rol más ofensivo. Al menos tiene la buena noticia de Hancko, que sufrió un fuerte golpe en el tobillo el sábado, pero que está en la convocatoria. «Jugamos 11 contra 11. Las bajas están, sí, e igual ellos tienen más variantes para el segundo tiempo, pero de inicio somos 11 contra 11», reconoció un Simeone consciente del peligro del rival. «Es un equipo muy voraz y va a ser duro».

La última victoria en Anfield, precovid

La historia reciente habla de igualdad cuando estos dos gigantes del fútbol europeo miden fuerzas. Liverpool y Atlético se han enfrentado en ocho ocasiones en competiciones europeas, con un balance de tres victorias para cada uno y dos empates. Es cierto que las dos últimas citas terminaron con triunfo para los ingleses, pero el último triunfo rojiblanco fue precisamente en Anfield, el 11 de marzo de 2020. Aquella victoria en la prórroga le permitió al Atlético pasar a los cuartos de final, eliminar al entonces campeón y dejar grabada en la memoria colectiva como la última gran gesta europea justo antes de que la pandemia detuviera el fútbol en todo el mundo.

El reto esta vez se antoja complicado para los rojiblancos, porque el ritmo de los hombres de Arne Slot ha sido hasta ahora impresionante. Es cierto que sufrió más de lo esperado en la última jornada para ganar al recién ascendido Burnley -Salah marcó de penalti en el 95-, pero tras encajar 4 goles en los dos primeros partidos, parece haber recuperado el equilibrio defensivo manteniendo la portería a cero en los últimos dos encuentros frente a Arsenal y Burnley. En el Liverpool hay muchos nombres a tener en cuenta, pero hay cuatro que destacan por su importancia en el esquema y en la forma de entender el fútbol. La pareja Van Dijk y Konaté, un muro defensivo, Gravenberch, el único mediocampista capaz de dar equilibrio y cobertura en fase defensiva, y Florian Wirtz, por el que el Liverpool pagó 150 millones al Bayer Leverkusen, pero que todavía busca su primer gol con la camiseta de los 'reds'.

- Alineaciones probables

Liverpool: Alisson, C. Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo y Ekitike.

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Koke, Barrios, Giuliano, Nico González, Gallagher o Sorloth y Griezmann.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Hora: 21:00 h. Estadio: Anfield

TV: Movistar+