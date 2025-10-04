El líder no perdona a un Atlético Astorga que cae goleado en casa

Alberto P. Castellanos Sábado, 4 de octubre 2025, 19:21 | Actualizado 19:28h. Comenta Compartir

Se planteaba la visita del filial del Deportivo a Astorga como un reto pero con la ilusión de llegar a la Eragudina con los primeros puntos tras una exitosa visita a los anexos del José Zorrilla para ganar al filial blanquivioleta en la cuarta jornada de la Segunda RFEF, pero el líder de la categoría no lo iba a poner nada fácil.

Tras un inicio con las fuerzas bastante igualadas, el poderío atacante de los gallegos dio sus frutos en el minuto veinte de la primera parte con el 1-0 marcado por Fabián. No hubo que esperar mucho más para el segundo del Fabril, obra de Mario Nájera en el 24.

Atlético Astorga Martín; Ceinos, Manso, Jony, Sergio Peláez (min. 45, Aleixo); Canito (min.57, Mario S.), Albertín; David A. (min.57, Ivi Vales), Ayub, Ribeiro (min. 45, A. Álvarez); Cervero (min. 57, Imad) 0 - 4 Deportivo Fabril Ríos; Pablo G., Samu (min. 63, Aarón), D. Canedo (min. 81, Vilela), I. Vidal; Enrique (min. 81, Estévez), Noé (min. 63, J. Garrido), Fabián, Nájera; Areosa (min. 63, Cortés), Nsongo Bil Goles 0-1, min. 20, Fabián; 0-2, min. 24, Nájera; 0-3, min.57, Noé; 0-4, min. 78, Garrido

Árbitro Amonestó a David Álvarez, Sergio Fernández, Ayub Jony en el Atlético Astorga.

Incidencias Estadio Municipal La Eragudina. Jornada 5 del grupo I de la Segunda RFEF.

Intentaba la reacción el Atlético Astorga que endurecía su juego defensivo para evitar un tercer gol antes del descanso que dejara el choque demasiado desnivelado al descanso. Fruto de esta intensidad llegaban las amarillas para Canito en el minuto 28 y en el 33 para Sergio Fernández pero también se lograba frenar a los de Manuel Pablo que se iban con esa renta de dos goles al descanso.

Segunda mitad

El banquillo maragato se movía para proteger al amonestado Sergio Fernández por Aleixo y buscar más mordida en ataque con el cambio de Ribeiro por A. Álvarez.

Pero la reacción local no iba a llegar y sí el tercer tanto del conjunto coruñés en el minuto 57 a cargo de Noé. Sólo un minuto después, Lago volvía a mover el banquillo para dar entrada a Ivi Vales, Mario S. e Imad por David A., Cervero y Canito. Un minuto 58 en el que también era amonestado Ayub. Manuel Pablo, por su parte, buscaba afianzar el resultado y dar descanso a algunos de sus jugadores con varios cambios en el 63: Aarón Sánchez, J. Garrido y Pablo Cortés entraban al campo para sustituir a Samu, Noé y Areosa.

Sin posibilidad de reacción

Sin soluciones el Atlético Astorga que veía el marcador en contra y pocas posibilidades de recortar distancias. Llegaba una nueva amarilla, en este caso para Jony en el 67 y la puntilla con uno de los recambios cuando en el 78 metía el cuarto gol de la tarde Garrido para los gallegos.

Vilela y Estévez entraban por el Fabril en sustitución de Canedo y Enrique en el 81, ya con el equipo coruñés viendo que el encuentro no se les podía escapar en los pocos minutos que restaban de encuentro.

Al final, rotunda derrota de los locales que no pudieron ante un Fabril que llegaba contando todos sus partidos por victorias y se mantiene como líder destacado y deja al Atlético Astorga en zona de peligro.