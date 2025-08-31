El inicio del camino de la Deportiva, en directo: Real Avilés-Ponferradina

21:00

¡Muuuy buenas noches! Bienvenidos al debut de la Deportiva esta temporada en la Primera Federación. Los de Fernando Estévez, que se estrena como técnico en el banquillo ponferradino, se enfrentarán al Real Avilés Industrial, recién ascendido a Primera Federación, en el feudo asturiano. A partir de las 21:30 horas, todos los detalles del partido en directo.