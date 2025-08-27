leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los reyes visitan Sanabria antes de llegar a Las Médulas esta tarde
Fútbol | Deportiva

Ya hay horario para el debut de la Deportiva en El Toralín

Los de Fer Estévez estrenarán la temporada como locales en la segunda jornada recibiendo al Pontevedra

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:23

El estreno en El Toralín de la temporada 2025/26 ya tiene fecha y hora. La Primera RFEF ha hecho públicos este miércoles los horarios correspondientes a los partidos de la segunda jornada.

Los de Fer Estévez debutarán en casa en la segunda fecha recibiendo a un recién ascendido con solera, el Pontevedra.

El partido se disputará el sábado 6 de septiembre a partir de las 19:00 horas en el que será la puesta de largo del conjunto blanquiazul ante su afición.

Cabe destacar que el inicio de temporada está previsto para este fin de semana y los bercianos debutarán ante el Real Avilés a partir de las 21:30 horas del domingo 31 de agosto en el estadio Román Suárez Puerta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer hospitalizada tras un incendio de madrugada en León capital
  2. 2 Ingresa en la prisión de Mansilla el detenido por el incendio de Molinaseca
  3. 3 Un agente medioambiental de León denuncia «torretas sin vigilante, autobombas sin personal y equipos sin reemplazo»
  4. 4 Fallece una mujer tras sufrir un atropello en Cembranos
  5. 5 Sigue en directo toda la información sobre los incendios en León
  6. 6 Nueve zonas de León declaradas gravemente afectadas por los incendios forestales
  7. 7 La Plaza Mayor de León luce al completo pero genera incógnitas y nuevas reclamaciones
  8. 8 Las reproducciones obligan a subir a nivel 2 de peligrosidad el incendio forestal de Anllares del Sil
  9. 9 Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado
  10. 10 Incendio en el silo de serrín de una maderera en Cacabelos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Ya hay horario para el debut de la Deportiva en El Toralín

Ya hay horario para el debut de la Deportiva en El Toralín