Ya hay horario para el debut de la Deportiva en El Toralín
Los de Fer Estévez estrenarán la temporada como locales en la segunda jornada recibiendo al Pontevedra
León
Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:23
El estreno en El Toralín de la temporada 2025/26 ya tiene fecha y hora. La Primera RFEF ha hecho públicos este miércoles los horarios correspondientes a los partidos de la segunda jornada.
Los de Fer Estévez debutarán en casa en la segunda fecha recibiendo a un recién ascendido con solera, el Pontevedra.
El partido se disputará el sábado 6 de septiembre a partir de las 19:00 horas en el que será la puesta de largo del conjunto blanquiazul ante su afición.
Cabe destacar que el inicio de temporada está previsto para este fin de semana y los bercianos debutarán ante el Real Avilés a partir de las 21:30 horas del domingo 31 de agosto en el estadio Román Suárez Puerta.
