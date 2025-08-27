Ya hay horario para el debut de la Deportiva en El Toralín

Dani González León Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:23 Comenta Compartir

El estreno en El Toralín de la temporada 2025/26 ya tiene fecha y hora. La Primera RFEF ha hecho públicos este miércoles los horarios correspondientes a los partidos de la segunda jornada.

Los de Fer Estévez debutarán en casa en la segunda fecha recibiendo a un recién ascendido con solera, el Pontevedra.

El partido se disputará el sábado 6 de septiembre a partir de las 19:00 horas en el que será la puesta de largo del conjunto blanquiazul ante su afición.

Cabe destacar que el inicio de temporada está previsto para este fin de semana y los bercianos debutarán ante el Real Avilés a partir de las 21:30 horas del domingo 31 de agosto en el estadio Román Suárez Puerta.

