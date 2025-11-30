Un gol en el descuento no es suficiente para tumbar al líder

Borja Pérez Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

La Segunda RFEF está siendo tremendamente cruel con el Atlético Astorga y prueba de ello fue la visita a la Gimnástica Segoviana, líder de la competición.

El conjunto maragato compitió en todo momento, sostenido por el gran papel de Diego Llamazares bajo los palos para evitar que los locales se pusieran por delante. Así se cimentaría un empate que pasó a ser triunfo maragato con el tanto de David Álvarez en el 92, pero que no fueron capaces de aguantar y, en el último minuto, los segovianos pusieron el empate (1-1).

Gimnástica Segoviana Postigo; Silva (Samun, min. 75), Josep, Josín, Iker Pérez (René, min. 75); Ayán (Castro, min. 59), Ivo (Borrego, min. 59), Llorente, Diego (Ibañes, min. 86); Marc Tenas, Miguélez 1 - 1 Atlético Astorga Llamazares; Sergio Fernández, Jony Lopes, Manso, Ceinos; Albertín, Aleixo; Ivi Vales (Nistal, min. 60), Adri Álvarez (Ribeiro, min. 82), Ayub (David Álvarez, min. 72); Mario Sánchez (Cervero, min. 82) Goles 0-1, min. 90+2, David Álvarez; 1-1, min. 90+5, Josep Jaume.

Árbitro Carbajales Gómez. Amonestó a Miguélez y Diego Campo por la Gimnástica Segoviana.

Incidencias Estadio Municipal La Albuera. 1.802 espectadores. Jornada 13 del grupo I de la Segunda RFEF.

El conjunto maragato se plantó en el feudo segoviano consciente de la dificultad del envite ante un conjunto que llegaba líder, con un a única derrota en los doce encuentros disputados hasta el momento y con tan solo cinco goles encajados frente a los 18 que había recibido el Atlético Astorga.

Aun así, los de José Luis Lago salieron combativos, con algunos cambios en su once, tanto en defensa como en la banda zurda de ataque. El encuentro empezó con un ritmo lento, sin apenas ocasiones para ninguno de los dos conjuntos, algo que, evidentemente, favorecía a los visitantes.

Llamazares mantiene vivo al Astorga

El cuadro leonés sumó su primera acción, obligando a intervenir a Postigo, pero desde ahí pasó a tomar las riendas del encuentro, hilando varias ocasiones importantes. Ante la insistencia segoviana, tuvo que aparecer Llamazares en varias ocasiones para, con importantes estiradas, evitar que se adelantara el líder antes del descanso.

El guion no cambió tras el entretiempo, de nuevo con la Segoviana exhibiendo su potencial ofensivo y con el meta maragato defendiendo la meta con gran acierto.

Final de infarto

Así se llegaría hasta los últimos minutos, cuando, lejos de venirse abajo, el Atlético Astorga creyó en el triunfo y lo llegó a tocar con sus dedos cuando, en el descuento, David Álvarez puso el tanto que parecía que, por fin, iba a dasr una alegría a los maragatos en los minutos finales.

Sin embargo, en la última acción del choque, Josep Jaume, con la cabeza, mandó el balón al fondo de la red para acabar empatando el choque y volver a dejar sin el premio esperado al cuadro verde. Un resultado que se hubiera firmado al inicio por la entidad del rival, pero que acabó siendo muy doloroso por el escenario en que se dio.