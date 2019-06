Cuenta atrás Euro 2020 busca 900 voluntarios para Bilbao y ya vende entradas para el torneo Carlos Marchena y Julen Guerrero dan unos toques en San Mamés junto a la mascota de la Eurocopa, «Skillzy» / EFE «La Eurocopa es una oportunidad única para Bilbao», que junto a Carlos Marchena es uno de los embajadores del torneo que se disputará del 12 de junio al 12 de julio en 12 países distintos J.ORTIZ DE LAZCANO Bilbao Miércoles, 12 junio 2019, 17:36

El balón de la Eurocopa 2020 ya rueda en San Mamés. A Julen Guerrero y Carlos Marchena, los embajadores designados por la Federación Española en el torneo de la UEFA, les han acercado una pelota oficial y no se han resistido a hacer unos toques en el césped del estadio del Athletic. La demostración de los exjugadores simboliza la cuenta atrás. Justo dentro de un año la Euro'2020, que se juega en doce ciudades de Europa, arrancará con el partido inaugural en Roma.

San Mamés tendrá que esperar tres días más para acoger el primero de los cuatro partidos previstos, tres de la fase de grupos y uno de octavos de final. España, si se clasifica, jugará al menos dos encuentros de la primera ronda, que pueden ser tres, aunque se descarta que lo haga en la eliminatoria. Si la alcanza, la disputará en Glasgow o Copenhague. «Habrá tres millones de espectadores en los estadios, el doble que en la anterior edición de Francia. Será la mejor Eurocopa de la historia», ha resaltado Andreu Camps, secretario general de la Federación Española.

Bilbao tiene motivos para festejar. Julen Guerrero, un símbolo en el Athletic que jugó la Euro'96 en Inglaterra, ha resaltado lo que supone para la ciudad. «Las finales de rugby dejaron en un fin de semana un impacto de 40 millones de euros. Fíjate lo que pueden ser cuatro partidos de la Eurocopa», ha indicado. El portugalujo ha proseguido entusiasmado ante la atenta mirada de Aitor Elizegi, presidente del Athletic, que seguía desde la primera fila las intervenciones. «Para Bilbao es una oportunidad única. Es una ciudad que ha vivido un desarrollo espectacular y que está en pleno crecimiento. Es bonita y moderna. Crecer con la Euro es importante para Bilbao. Es un acontecimiento para la historia», ha indicado.

¡Llega la MAYOR EURO de la historia!🎉



1⃣2⃣ ciudades anfitrionas (Bilbao entre ellas), 3⃣ millones de entradas... ¡Y queremos que lo vivas más cerca que nunca!



🎟 Inscríbete para conseguir tus entradas en https://t.co/hY76U0NxSh#EURO2020pic.twitter.com/JhvGlmlnCp — RFEF (@rfef) 12 de junio de 2019

Carlos Marchena, campeón de la Eurocopa 2008 y Mundial 2010 con España además de haber ejercido de enlace con los jugadores en el pasado Mundial de Rusia tras la salida de Lopetegui y la llegada del banquillo de Fernando Hierro, tiene claro que «representar al país en un torneo así es algo que sueñan todos los niños». Además, echó flores a San Mamés, la sede de la selección en caso de que los de Luis Enrique se clasifiquen entre los dos primeros del grupo F: «Bilbao es una ciudad en la que se respira fútbol».

Fuera de San Mamés, cincuenta personas protestaron contra el torneo bajo una pancarta de «Eurocopa honi ez» (No a esa Eurocopa). Guerrero no esquivó la respuesta cuando fue cuestionado por el asunto. «Me considero deportista desde que nací. He estado en el Athletic y en todas las selecciones que me han requerido, la de Bizkaia, la de Euskadi, la de España y la del mundo. Y en todas con los valores del deporte, que espero que sean los que predominen. De respeto, de recibir a todos con los brazos abiertos. Es lo que tiene que predominar en este espectáculo y lo que tienen que sentir los que vengan a Bilbao».

Otras dos leyendas del Athletic, Txetxu Rojo e Iraia Iturregi, son los embajadores de la sede bilbaína. «Esto es muy positivo y será un éxito deportivo y de imagen para la ciudad», se ha felicitado el primero. «Para todos es algo excepcional que se juegue en uno de los mejores estadios del mundo. Reunimos todos los requisitos para que sea una Euro magnífica», ha remachado la segunda.

Entradas ya a la venta

El torneo ya está en marcha en Bilbao, que «brillará como luz propia como capital del fútbol europeo en esta Euro2020», vaticina Andreu Camps, secretario general y portavoz en esta ocasión de la FEF dada la ausencia de Luis Rubiales. El plazo de venta de entradas ha comenzado este miércoles a las 14.00 horas. Los que deseen acudir deben inscribirse en la web de la Eurocopa 2020 hasta el 12 de julio. Luego habrá un sorteo entre todos los que se hayan registrado. Es el único medio de acceder a ellas. Costarán entre 50 y 185 euros.

«La celebración de la EURO 2020 es un momento único en la historia del fútbol europeo y brindará una oportunidad única para que los voluntarios formen parte del equipo. El valor del voluntariado para las personas y las comunidades locales es ampliamente reconocido» Aleksander Čeferin, Presidente de la UEFA

Además, la organización abrió ayer mismo el proceso de captación de voluntarios. Se buscan 900 personas que trabajen con los equipos, la organización, los periodistas, los espectadores y los visitantes sin entrada. «A las ocho y media de la mañana ya se habían inscrito 50», se ha felicitado Ramón Bigordá, manager del programa de voluntarios. El proceso de inscripción se lleva a cabo durante este mes en euro2020.rfef.es/voluntariado.

«El valor del voluntariado para las personas y las comunidades locales es ampliamente reconocido. El voluntariado ofrece a la gente una experiencia enormemente gratificante y permite al mayor número posible de personas participar activamente en la fase final de la EURO 2020, que será el mayor evento deportivo transnacional jamás celebrado en Europa y una celebración en todo el continente», dice Aleksander Ceferin.

Los que estén interesados no deben apurarse por temer, por ejemplo, que su nivel de inglés sea insuficiente. «Con decir 'hello' es suficiente. Lo que buscamos es que haya diversidad», ha indicado Bigordá, quien ha resaltado además que el euskera es también idioma oficial en la sede de Bilbao en la Eurocopa.