Acción del duelo entre el Atlético Astorga y el Real Valladolid Promesas. RV
Fútbol | Atlético Astorga

Duelo de urgencia para un Atlético Astorga necesitado

Los de José Luis Lago buscan ante el Rayo Cantabria su primera victoria ante su gente en busca de empezar a lanzar el vuelo

Borja Pérez

Borja Pérez

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:09

Comenta

La urgencia empieza a hacer acto de presencia en un Atlético Astorga al que los resultados no están acompañando en este inicio de temporada. El conjunto maragato ha cosechado una única victoria en las seis jornadas de estreno en Segunda Federación y, en su feudo, sus encuentros se cuentan por derrotas.

De esta forma, en busca de agarrarse a tiempo a una categoría que ya he evidenciado su máxima dificultad, los de José Luis Lago buscarán relanzar el vuelo ante el Rayo Cantabria este sábado (17:00 horas) en La Eragudina.

Llegan los maragatos tras cosechar una derrota difícil de digerir por el buen planteamiento planteado en la visita al Burgos Promesas que, de nuevo, no se tradujo en goles para poder llevarse algo positivo.

Necesidad de sumar en casa

Sin embargo, es este el camino que deben seguir hacia la mejoría, aunque, sobre todo, lo prioritario de momento es mejorar la competitividad en casa tras cosechar tres derrotas en tres partidos -la última, 0-4 ante el Deportivo Fabril-.

Para ello, se enfrentan a un Rayo Cantabria que tampoco está cuajando el mejor estreno de campaña, si bien es cierto que tan solo ha perdido dos encuentros, frente a tres empates y una única victoria, como el Atlético Astorga.

Así, el escenario se antoja idóneo para, por fin, poder alzar el vuelo, darle una alegría a su afición y empezar a generar cimientos sobre los que sustentarse en busca de la permanencia en la categoría.

