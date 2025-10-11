leonoticias - Noticias de León y provincia

Un lance del duelo del Atlético Astorga ante el Valladolid Promesas. RV Cantera
Fútbol | Segunda RFEF

Duelo directo por la salvación

El Atlético Astorga se mide a otro recién ascendido, el filial del Burgos, que aún no conoce la victoria

Dani González

Dani González

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:19

Comenta

Un día clave en este inicio de temporada. El Atlético Astorga quiere dar un paso relevante en su campaña con la visita a uno de los rivales llamados a pelear, como los maragatos, por la permanencia: el Burgos Promesas (domingo, 12:30 horas).

Los de Lago, que vienen de sufrir un duro correctivo ante el Deportivo Fabril, tratarán de redimirse ante otro filial, en este caso el del Burgos, con el que ya compitió la pasada temporada en Tercera RFEF: astorganos y burgaleses fueron los equipos que lograron el ascenso.

Con un Astorga que sólo ha sido capaz de sumar lejos de La Eragudina, que aún no ha visto ganar a su equipo, la visita a Castañares puede ser un punto de inflexión para los verdes, que ya lograron la victoria dos semanas atrás en los anexos del José Zorrilla.

Ante un Burgos Promesas que no conoce la victoria – sus tres puntos han sido fruto de tres empates -, pero que vende muy cara su piel, los de Lago deberán sacar su mejor versión para superar al filial blanquinegro.

Será una primera final por la permanencia, uno de esos partidos que valen más de tres puntos en busca de ese objetivo de mantener a la ciudad de Astorga en Segunda RFEF.

