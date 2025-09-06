Deportiva 0-0 Pontevedra
El conjunto berciano busca mantener el liderato ante el equipo gallego recién ascendido (19:00 horas)
León
Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:29
19:35
30' Pausa para la hidratación en el mejor momento del equipo visitante
19:31
28' ¡PARADÓN DE ÁNGEL JIMÉNEZ! El meta salva a la Deportiva de l 0-1 en una gran acción que culminó Alain
19:29
25' ¡BORJA VÁZQUEZ! Armó el disparo muy rápido y casi sorprender a Marqueta
19:28
24' Pocos acercamientos y mucha igualdad en estos compase
19:25
21' Centro pasado de Diego Moreno pero que acaba en córner. Llega sin peligro la Deportiva
19:21
17' Primer disparo del Pontevedra. Atrapa sin grandes problemas Ángel
19:16
13' Toca ahora el Pontevedra, que quiere entrar en partido
19:14
10' Remate alto de Borja Valle
19:13
9' Partido más calmado tras un inicio frenético. Sigue dominando la Deportiva
19:07
4' Amarilla para Montoro, del Pontevedra
19:07
3' ¡LA QUE HA FALLADO XEMI! Mala salida de Marqueta, cabecea Novoa y a puerta vacía, Xemi no logra marcar el primero
19:06
2' ¡Y otra de Nóvoa! Centro al primer palo que toca el central y Marqueta saca a córner. ¡Cómo ha salido la Ponfe!
19:05
2' Primera gran acción de Borja Vázquez. Gana línea de fondo, pase atrás y córner para la Deportiva
19:03
Inicio del partido
1' ¡Comienza el partido en El Toralín! Mueve la pelota la Deportiva
19:02
Minuto de silencio en El Toralín
19:00
AHora sí, ¡jugadores al césped!
18:59
Se retrasa la salida de los jugadores al césped
18:54
Once del Pontevedra
Y con estos once jugadores saldrá el Pontevedra:
Marqueta; Eimil, Miki, Juanra, Montoro; Vidorreta, Yelko, Alain; Brais, Álex González, Selma
𝙊𝙎 𝙉𝙊𝙎𝙊𝙎 𝙋𝘼𝙍𝘼 𝙊 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝘿𝙊 𝘿𝙀 𝙃𝙊𝙓𝙀 🔥⚔️#𝐆𝐑𝐀𝐍𝐀𝐓𝐄®️♥️#PonferradinaPontevedraCFpic.twitter.com/jrTdbC8UfD— Pontevedra CF 🦴 (@PontevedraCFSAD) September 6, 2025
18:52
Alineación de la Deportiva
¡Este es el primer once de la Deportiva en El Toralín esta temporada!
Ángel; Moreno, Nóvoa, Boris, Andoni López; Eneko, Undabarrena, Xemi; Borja Valle, Borja Vázquez, Pau Ferrer
¡Esta es la alineación de la Deportiva para el primer partido de la temporada en El Toralín! ⚪️🔵⚪️🔵#Adelanteyarriba#SomosDeportivapic.twitter.com/KSd1J0ZxCM— SD Ponferradina SAD (@SDP_1922) September 6, 2025
18:48
En el capítulo de bajas, sólo Esquerdo se queda sin participar. Andújar y Andrés Prieto regresan a la convocatoria.
En el cuadro pontevedrés, la única ausencia es la de Garay
18:43
Enfrente estará el Pontevedra, recién ascendido, que logró un empate en el minuto 96 con un gol de su portero, Marqueta, ante el Cacereño. En Ponferrada buscarán dar la sorpresa y sumar el primer triunfo del curso.
18:40
En lo deportivo, el equipo berciano logró un contundente triunfo por 0-3 en Avilés que les permitió acabar la primera jornada como líderes. El reto ahora es mantener ese puesto de privilegio.
18:34
El equipo berciano viene de cerrar sin sorpresas - ni positivas ni negativas - el mercado. Cortés se queda y Diego Gómez, finalmente, no pudo reforzar a los blanquiazules
18:29
¡Buenas tardes y bienvenidos! El Toralín se estrena esta temporada. La Deportiva, que ha comenzado con buen pie el curso, recibe al Pontevedra a partir de las 19h.
¡Comenzamos!
