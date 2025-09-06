leonoticias - Noticias de León y provincia

Eneko Aguilar, en el partido ante el Avilés. Arnaldo García
Fútbol | Deportiva

Deportiva 0-0 Pontevedra

El conjunto berciano busca mantener el liderato ante el equipo gallego recién ascendido (19:00 horas)

Dani González

Dani González

León

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:29

19:35

30' Pausa para la hidratación en el mejor momento del equipo visitante

19:31

28' ¡PARADÓN DE ÁNGEL JIMÉNEZ! El meta salva a la Deportiva de l 0-1 en una gran acción que culminó Alain

19:29

25' ¡BORJA VÁZQUEZ! Armó el disparo muy rápido y casi sorprender a Marqueta

19:28

24' Pocos acercamientos y mucha igualdad en estos compase

19:25

21' Centro pasado de Diego Moreno pero que acaba en córner. Llega sin peligro la Deportiva

19:21

17' Primer disparo del Pontevedra. Atrapa sin grandes problemas Ángel

19:16

13' Toca ahora el Pontevedra, que quiere entrar en partido

19:14

10' Remate alto de Borja Valle

19:13

9' Partido más calmado tras un inicio frenético. Sigue dominando la Deportiva

19:07

4' Amarilla para Montoro, del Pontevedra

19:07

3' ¡LA QUE HA FALLADO XEMI! Mala salida de Marqueta, cabecea Novoa y a puerta vacía, Xemi no logra marcar el primero

19:06

2' ¡Y otra de Nóvoa! Centro al primer palo que toca el central y Marqueta saca a córner. ¡Cómo ha salido la Ponfe!

19:05

2' Primera gran acción de Borja Vázquez. Gana línea de fondo, pase atrás y córner para la Deportiva

19:03

Inicio del partido

1' ¡Comienza el partido en El Toralín! Mueve la pelota la Deportiva

19:02

Minuto de silencio en El Toralín

19:00

AHora sí, ¡jugadores al césped!

18:59

Se retrasa la salida de los jugadores al césped

18:54

Once del Pontevedra

Y con estos once jugadores saldrá el Pontevedra:

Marqueta; Eimil, Miki, Juanra, Montoro; Vidorreta, Yelko, Alain; Brais, Álex González, Selma

18:52

Alineación de la Deportiva

¡Este es el primer once de la Deportiva en El Toralín esta temporada!

Ángel; Moreno, Nóvoa, Boris, Andoni López; Eneko, Undabarrena, Xemi; Borja Valle, Borja Vázquez, Pau Ferrer

18:48

En el capítulo de bajas, sólo Esquerdo se queda sin participar. Andújar y Andrés Prieto regresan a la convocatoria.

En el cuadro pontevedrés, la única ausencia es la de Garay

18:43

Enfrente estará el Pontevedra, recién ascendido, que logró un empate en el minuto 96 con un gol de su portero, Marqueta, ante el Cacereño. En Ponferrada buscarán dar la sorpresa y sumar el primer triunfo del curso.

18:40

En lo deportivo, el equipo berciano logró un contundente triunfo por 0-3 en Avilés que les permitió acabar la primera jornada como líderes. El reto ahora es mantener ese puesto de privilegio.

18:34

El equipo berciano viene de cerrar sin sorpresas - ni positivas ni negativas - el mercado. Cortés se queda y Diego Gómez, finalmente, no pudo reforzar a los blanquiazules

18:29

¡Buenas tardes y bienvenidos! El Toralín se estrena esta temporada. La Deportiva, que ha comenzado con buen pie el curso, recibe al Pontevedra a partir de las 19h.

¡Comenzamos!

