Urgente Trece localidades siguen evacuadas en León por unos incendios que mejoran gracias al cambio de tiempo
Borja Fernández, en un partido con la Deportiva. SDP
Fútbol | Deportiva

La Deportiva despide a Borja Fernández

El club berciano rescinde el contrato del centrocampista gallego a cinco días para cerrar el mercado

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:32

Sorpresa en la Deportiva. El club berciano ha anunciado este miércoles la rescisión del contrato de Borja Fernández, que seguía vinculado esta temporada al club berciano.

La Deportiva ha anunciado esta decisión a cinco días de finalizar el mercado para abrir un hueco en su plantilla, a priori, para reforzarla.

El jugador gallego, que llegó la temporada pasada procedente del Almería, no encontró regularidad en Ponferrada, ya que las lesiones le privaron de ello. Fernández disputó 18 partidos, tres de ellos como titular, anotando un gol ante el Arenteiro.

