La Deportiva despide a Borja Fernández

Dani González León Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:32 Comenta Compartir

Sorpresa en la Deportiva. El club berciano ha anunciado este miércoles la rescisión del contrato de Borja Fernández, que seguía vinculado esta temporada al club berciano.

La Deportiva ha anunciado esta decisión a cinco días de finalizar el mercado para abrir un hueco en su plantilla, a priori, para reforzarla.

El jugador gallego, que llegó la temporada pasada procedente del Almería, no encontró regularidad en Ponferrada, ya que las lesiones le privaron de ello. Fernández disputó 18 partidos, tres de ellos como titular, anotando un gol ante el Arenteiro.

Temas

Ponferradina