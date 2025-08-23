leonoticias - Noticias de León y provincia

Once de la Deportiva en Aguilar de Campoo. SDP
Fútbol | Deportiva

La Deportiva cierra la pretemporada con tropiezo

Los bercianos caen ante el Bilbao Athletic en un choque donde tuvieron ocasiones pero les faltó acierto de cara a gol

Dani González

Dani González

León

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:25

La Deportiva ha acabado la pretemporada con derrota ante el Bilbao Athletic (0-1) en el Torneo de la Galleta que se ha disputado en Aguilar de Campoo (Palencia) y con el que los de Fer Estévez han concluido la preparación para la temporada.

La primera mitad, con un once reconocible y que podría parecerse – con Andrés Prieto en portería – al que alinee Estévez ante el Real Avilés en ocho días, ofreció una imagen de equipo sólido en un choque muy igualado.

El Bilbao Athletic no se amilanó ante una buena Deportiva que tuvo la mejor ocasión en las botas de Sergio Benito, pero no acertó con la meta rival.

En la segunda mitad, Fer Estévez introdujo cinco cambios y el equipo blanquiazul no salió bien al césped, algo que pagó: el Bilbao Athletic se adelantó en los primeros compases de la reanudación.

El ritmo aumentó tras el gol bilbaíno, con oportunidades para ambos equipos y una velocidad de juego que evidenciaba que el próximo fin de semana comienza lo serio, lo que vale de verdad, la temporada.

La Deportiva hizo daño, especialmente, a balón parado, con ocasiones del recién llegado Boris Moltenis y Ger Nóvoa que pudieron igualar el partido. Pero no fue así, aunque el equipo berciano apretó hasta el final, con protagonismo en el remate para Pau Ferrer.

Se volcó el cuadro berciano en busca del empate en los minutos finales, lo que pudo generar algún gol más en contra. Pero ni unos ni otros acertaron. La pretemporada blanquiazul acaba con derrota en la última prueba antes de que los partidos comiencen a valer tres puntos.

