Los jugadores del Crystal Palace celebran el triunfo en la Community Shield. Reuters
Community Shield

El Crystal Palace hace historia al vencer al Liverpool por penaltis y levantar la Community Shield

Pese al gran partido de los nuevos fichajes de Slot, 'Las Águilas' no se dieron por vencidas y se llevan en Wembley el primer título de la temporada

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:24

Casi tres meses después de romper su sequía sin títulos tras ganarle al Manchester City la FA Cup, el Crystal Palace ha vuelto a hacer historia, y de nuevo en Wimbledon. Esta vez, 'Las Águilas' han alzado el vuelo para superar al Liverpool en la Community Shield tras un partido que tuvo que decidirse en los penaltis. Se llegó con empate (2-2) al al fin del tiempo reglamentario, pese a que los de Arne Slot se pusieron por delante en dos ocasiones durante el encuentro.

Pese al gran partido de los nuevos fichajes del Liverpool durante este mercado de fichajes, Wirtz, Ekitiké, Frimpong y Kerkez, todos ellos titulares, los del sur de Londres nunca se vinieron abajo. Todo comenzó de la mejor manera para los 'reds', cuando, a los cuatro minutos de partido conectaron el alemán y el francés y el delantero, en el primer disparo del partido, se estrenaba como artillero en el Liverpool después de haber aterrizado hace unas semanas por una cifra cercana a los 80 millones de euros.

Pero el Crystal Palace no tardó en responder cuando a los 17 minutos, Mateta, su delantero goleador, mandaba a la red un penalti cometido por Van Dijk para conseguir igualar la final. Sin embargo, la alegría de los londinenses duró poco porque apenas cuatro minutos después otro fichaje, en este caso Frimpong, volvía a adelantar al Liverpool con un centro que en principio iba dirigido a Ekitiké, pero que se envenenó para convertirse en un golazo que sorprendió a todos.

Durante la segunda parte, el Palace no dejó de buscar el gol del empate y se mostró superior a un Liverpool que poco a poco se fue quedando sin gasolina en las piernas. Tras varios avisos, el empate llegó en el minuto 77, después de una pérdida de Gakpo y que Sarr definió con frialdad ante un Alisson que en esta ocasión no pudo hacer nada.

Henderson, el héroe

Una vez finalizados los 90 minutos del tiempo reglamentario, se llegó a la tanda de penaltis. Ahí se erigió la figura de Henderson como el héroe del Crystal Palace. El antiguo jugador del United, con su peculiar gorra negra, detuvo los disparos de Mac Allister y Elliot, mientras que Salah mandó el primero por encima del larguero. El joven Devenny anotó el el decisivo para volver a ganar a un gigante de Inglaterra en el césped de Wembley poco meses después de ganar la FA Cup.

