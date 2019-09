Fútbol femenino Cris Martínez: «Ni soñaba con debutar en Primera Iberdrola cuando empecé a jugar» Cris Martínez, en un partido con el Deportivo Abanca. / RC Deportivo La futbolista leonesa que se estrenó en la máxima categoría del fútbol nacional con el Deportivo Abanca el pasado domingo afronta con ilusión la temporada y espera que, en el futuro, León tenga un equipo en la élite DANI GONZÁLEZ León Viernes, 13 septiembre 2019, 10:22

Sueño cumplido para Cris Martínez. Pero un sueño que, ni siquiera, estaba en su cabeza cuando comenzó a jugar a fútbol. La jugadora leonesa debutó este domingo en Primera Iberdrola a sus 26 años en las filas del Deportivo Abanca, equipo en el que cumple su cuarto curso y con el que consiguió el ascenso, siendo pieza clave, la pasada temporada.

Las coruñesas iniciaron el curso en casa, en Abegondo, con victoria ante el Espanyol (3-1) con la leonesa titular, disputando el partido completo en su posición de lateral derecho. «Cuando empecé a jugar, ni siquiera me planteaba jugar en Primera Iberdrola, si bien es cierto que no había un fútbol femenino tan potente como ahora. Pero, en el momento en el que salí del Santa Ana para venir al Dépor, el objetivo era ascender», señala Martínez.

No estuvo nerviosa durante la semana previa a este inicio de temporada, aunque la jugadora leonesa reconoce que se le hizo «larga» y, el día del partido, el domingo, ya hicieron acto de presencia los nervios. «Me desperté a las 7:00 horas y no pude dormir más. Tenía ganas de que llegara ya el partido», señala.

«Celebramos ganar en el debut casi tanto como el ascenso»

Con la presencia de su familia en la Ciudad Deportiva de Abegondo y varios mensajes de sus amigos dándole ánimos para el debut, el partido salió redondo: estreno en Primera Iberdrola jugando los 90 minutos y ganando, solo le faltó el gol: «Tire a puerta un par de veces a ver si había suerte», bromea. Pero Martínez sostiene que lo importante era «ganar» y lo celebraron «casi con más alegría que el ascenso».

En este partido, tuvo lugar una curiosa coincidencia, ya que la árbitro del partido era la también leonesa Verónica González: «La conocía de su etapa en el León FF como jugadora. Me llamaba por el nombre, me saludó y me alegro mucho de que esté también en Primera Iberdrola. Ojalá siga muchos años más». Ahora, la lateral leonesa afronta cada partido «con ilusión» y ganas de lograr la permanencia, y buscará, junto a todo su equipo, ganar ante un rival complicado como el Betis en esta segunda jornada.

«Ojalá León tenga en el futuro un equipo en la élite»

Cris Martínez es uno de los pequeños oasis del fútbol leonés en la élite del fútbol. La leonesa afirma que es complicado que salgan jugadores al no haber un «club referente» en la provincia, pese a alabar el trabajo de «Cultural, Ponferradina o Atlético Astorga». «Siempre es más fácil que salgan jugadores y jugadoras en ciudades grandes, pero es algo que está cambiando y ojalá pronto veamos más leoneses en el máximo nivel».

Por último, Cris Martínez destaca el boom del fútbol femenino en los últimos años y espera que tenga su capítulo también en León. «El León FF estaba haciendo un trabajo magnífico que espero que continúe el Olímpico. Ojalá se siga apostando de verdad por nosotras, por el fútbol femenino, y León pueda tener un equipo en Primera Iberdrola», concluye.