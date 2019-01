Cuartos | Ida Solari tiende un capote a Marcelo pero le deja en 'cuarentena' 01:05 Santiago Solari, durante la rueda de prensa. / Foto: Rodrigo Jiménez (Efe) | Vídeo: Atlas El entrenador del Real Madrid resalta el «amor» y el «compromiso» por el club del brasileño, cuyo comportamiento es «intachable», pero recalca que tiene que elegir a quienes ve mejor ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 23 enero 2019, 14:06

Santiago Solari compareció en rueda de prensa la previa del duelo de ida de cuartos de final de la Copa del Rey que medirá al Real Madrid con el Girona. Una intervención que tuvo un claro protagonista, Marcelo. El lateral se quedó ante el Sevilla sin jugar, completando su segunda jornada liguera en el banquillo tras quedar relegado también la semana anterior frente al Betis. Una situación incómoda y a la que está poco acostumbrado el brasileño, puntal en el equipo que amasó cuatro Champions en el último lustro. ¿Qué ocurre con el zurdo?, le preguntaron al argentino, que defendió en todo momento la profesionalidad de su pupilo aunque dejó entrever que sigue sin verle en un estado óptimo para volver a la titularidad de modo continuo. «Es indudable su amor por el club y su compromiso con el club y su alegría a la hora de entrenarse y su comportamiento que es intachable. Luego yo tengo que hacer las alineaciones y tratar de elegir a quienes creo que correponden para cada partido», indicó.

¿Prefiere Solari a Reguilón antes que a Marcelo? «Cada partido es un partido nuevo y diferente», se limitó a responder un técnico cuya opinión fue clave para que el canterano regresase a Valdebebas tras su cesión al Logroñés y que le ha dado tres titularidades consecutivas, contando también la vuelta de Copa ante el Leganés, donde los dos carrileros compartieron la primera media hora, antes de que Solari retirase a Reguilón para dar entrada a Ceballos.

No quiso revelar el preparador si habló con el brasileño antes de sentarle frente a los dos equipos de la capital andaluza. «Las cosas que suceden en la intimidad quedan en la intimidad», atajó el técnico, que puso en valor poder contar con tantas opciones dentro del plantel. «La competencia en fútbol, con los demás equipos, y la interna, que es muy sana, es parte fundamental del fútbol. Que todos sientan que tienen la oportunidad de jugar y que todos sientan que tienen la oportunidad de perder el puesto porque eso es lo que incrementa la competencia en la plantilla».

Recuperación de efectivos

Un abanico de posibilidades que se incrementará a medida que regresen los lesionados. Mariano, Kroos y Marcos Llorente han sido los primeros en retornar a la dinámica del grupo y completaron este miércoles el entrenamiento por segundo día consecutivo, por lo que todo apunta a que formarán parte de la convocatoria contra el Girona. «Estamos contentos porque ya hay jugadores lesionados que están entrenando con nosotros. Son jugadores importantísimos y cuando los vemos nos ponemos muy contentos», apuntó el rosarino, aliviado a medida que se vacía la enfermería.

00:34 Vídeo. Vinicius intenta un regate ante Casemiro en presencia de Mariano este miércoles en Valdebebas. / Foto: Rodrigo Jiménez (Efe) | Vídeo: Atlas

Con la progresiva incorporación de quienes estaban en el 'dique seco', al argentino se le plantearán disyuntivas teniendo en cuenta el gran momento que atraviesan jóvenes como Vinicius, que podría comprometer a Bale al desenvolverse en la misma demarcación que el galés. ¿Tendrán que volver a ganarse el puesto cuando estén en plenas condiciones?, le cuestionaron al preparador. «Somos una plantilla. Hay muchos jugadores jóvenes y muchos jugadores maduros que son la base y permiten que los jóvenes se adapten y crezcan gracias a sus consejos. Después se organiza una sana competencia y mi labor es tratar de sacar aquellos que yo considere que están mejor para ganar cada partido», replicó Solari.

«Estamos contentos porque ya hay jugadores lesionados que están entrenando con nosotros»

Quien sí tiene seguro su puesto es Benzema, el segundo futbolista que más minutos acumula este curso, sólo por detrás de Sergio Ramos. El contador no se detendrá, después de que el francés optase por no operarse de la fractura en el dedo meñique de la mano derecha que sufrió en la visita al Benito Villamarín. Aunque el entrenador no quería perder al francés, Solari quiso dejar claro que la decisión de que no pasase por el quirófano se adoptó «desde un punto de vista muy científico», aunque aplaudió también el sacrificio del lionés. «Tiene que ver el espíritu competitivo y la generosidad del futbolista y seguir adelante para hacer una gran campaña como está haciendo Karim», alabó.

«Queremos que el VAR se aplique bien»

Trató de eludir la polémica Solari cuando se le interpeló por el controvertido gol de Luis Suárez ante el Leganés el pasado domingo, concedido por el árbitro y validado por el VAR pese a la posible existencia de una falta a Cuéllar. «Repito lo que dije la semana pasada respecto al VAR, un sistema que todo el mundo ha recibido con ilusión y que ahora nos confunde un poco. Queremos que se aplique y que se aplique bien. Creo que lo que más nos confunde a todos es la discrecionalidad en la aplicación. Es el primer año y esperamos que mejore y lo entendamos todos», dijo el técnico del Real Madrid.

Se congratuló Solari de la recuperación de la conexión entre público y equipo que se vio el pasado sábado en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid doblegó al Sevilla en su mejor partido en meses. «Es la única receta: la entrega, el compromiso, el entusiasmo, la ilusión. Es la única manera de competir. El corazón de todo proyecto es el corazón del futbolista, y que lo pongan en cada partido», aplaudió Solari.

«El corazón de todo proyecto es el corazón del futbolista, y que lo pongan en cada partido»

Se refirió al Girona, su rival este jueves, del que dijo que «viene haciendo una muy buena temporada, se defiende muy bien y ataca muy rápido», si bien incidió en la necesidad de poner el foco en su equipo para tratar de repetir la actuación del pasado sábado. «Hicimos un partido muy completo y tenemos que intentar trasladarlo a la Copa». Un torneo para el que no considera que necesite aplicar una dosis extra de ánimo. «Veo al equipo muy motivado y enganchado con todas las competiciones», aseguró Solari, que recalcó que no contará con Javi Sánchez tras su expulsión ante el filial del Atlético el pasado fin de semana a fin de evitar una reedición del 'caso Chumi'. «No puede jugar. Está suspendido».