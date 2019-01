Octavos I Ida Solari: «Yo no escuché a Modric hablar de desunión» Santiago Solari en rueda de prensa. / EFE «Las reglas del VAR tienen que estar claras para que no nos pase lo del otro día, y no son quejas, sino defenderse», apunta el técnico argentino AMADOR GÓMEZ Madrid Martes, 8 enero 2019, 13:58

Santiago Solari aseguró este martes que no escuchó la noche del domingo, tras la derrota del Real Madrid ante la Real Sociedad, que Luka Modric lamentase falta de unión del equipo sobre el terreno de juego, además de gol y concentración en los inicios de los partidos. «Yo escuché otras cosas de lo que dijo Luka. Lo que dijo Luka de que tenemos que ser más certeros de cara al gol estamos de acuerdo, y que tenemos que estar más concentrados en los primeros minutos y no conceder errores tempranos, estamos de acuerdo», respondió Solari cuando se le preguntó por la autocrítica realizada por el centrocampista croata en zona mixta en el Bernabéu.

«Luka es un jugador muy elegante tanto dentro como fuera del campo. Discúlpenle a Luka por el exabrupto («cagada»). El castellano no es su primer idioma. Luka es un jugador muy elegante dentro y fuera del terreno de juego y por eso es Balón de Oro. Me ha quito responsabilidad a mí. Acá todo se arregla todos juntos y hacemos lo mejor posible cada día para mejorar», zanjó el técnico del Real Madrid, que no quiso responder cuando se le preguntó si creía necesario fichar a un delantero en el mercado de invierno. «No me compete a mí explicar la política de fichajes del club. Somos los que somos y trabajamos para mejorar cada día», añadió. «El gol es lo más difícil del fútbol y trabajaremos para mejorarlo», apuntó.

Respecto a la polémica del VAR en el penalti a Vinicius cometido por Rulli, Solari admitió que su éxito «depende de que las reglas sean claras». «Si las reglas se aplican siempre en el mismo tipo de jugadas facilita el entendimiento para todos. A mí a veces como espectador me pasa que no entiendo el funcionamiento. A veces nos toca como el otro día. Que no son quejas, ¡eh! No son quejas, sino defenderse, que es un legítimo derecho», subrayó el argentino.

Para la ida de octavos de final de Copa este miércoles contra el Leganés, Solari garantiza que «se va a buscar el título como en las otras competiciones». «Es importante para nosotros iniciar el partido concentrados y tratar de ser más contundentes. Aprovechar las ocasiones que tengamos. Nosotros le damos la misma importancia que a todas las competiciones. Saldremos a ganar desde el minuto 1. Intentaremos hacer una eliminatoria parecida a la del Melilla. Tenemos que afrontarla con atención, sobre todo en los primeros minutos, y ser más resolutivos en el último tercio del campo», añadió. «El Leganés es muy sólido, serio, muy firme y muy competitivo y tenemos que estar atentos a la velocidad cuando contragolpean y ser eficaces en ataque», insistió.

Cuando se le preguntó que significaba para él ser técnico del Real Madrid apuntó: «Trabajar en el Madrid es maravilloso en cualquier sitio y es siempre un honor y un privilegio, y más trabajar es el club de tus amores». «Yo siempre me fijo en los jardineros y cómo tienen los campos, las plantas y las flores, y es emocionante porque le ponen la misma dedicación que los jugadores a los partidos», comentó.