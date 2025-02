El Barça se pasea en Mestalla

Daniel Panero Jueves, 6 de febrero 2025, 23:24 | Actualizado 23:37h. Comenta Compartir

El Barça se dio este jueves un nuevo festín contra el Valencia. El conjunto que dirige Hansi Flick logró el pase a las semifinales de Copa del Rey tras golear de nuevo al equipo che (0-5) en un partido que estuvo marcado, al igual que en la Liga (7-1), por un inicio meteórico de los azulgranas, que se marcharon al descanso con cuatro tantos de ventaja y un 'hat trick' de Ferran Torres. Tras el descanso, Lamine Yamal cerró la cuenta y puso el colofón a una noche redonda para el Barcelona.

Dos minutos. Ese es el tiempo que tardó Carlos Corberán en ver que su plan no era viable. Y es que el técnico valenciano dibujó en la pizarra una presión adelantada que se vino abajo tan pronto como Eric García y Cubarsí encontraron una rendija para sacar la pelota desde atrás. Los dos centrales fueron parte de un once en el que Flick predominó batir líneas con la participación de Frenkie de Jong en la medular y en el que dio descanso a Lewandowski en el ataque en favor de Ferran Torres. El atacante valenciano del Barça fue la gran novedad y respondió a las primeras de cambio abriendo la lata después de un desmarque a la espalda de los centrales que vio Balde y que sirvió para batir por bajo a Dimitrievski.

Fue un jarro de agua fría para Mestalla, que no quiere resignarse a su nueva realidad. Esa que lleva al Valencia a jugarse la vida cada fin de semana para mantenerse en la máxima categoría y esa que marca una distancia descomunal con los más poderosos. Esa nueva vida no se la cree una afición que generó la atmósfera necesaria para una machada, pero que muy pronto iba a ver que la noche no iba a ser sencilla. Y es que el Barça dio un golpe en la primera que tuvo y dejó prácticamente visto para sentencia el encuentro en la segunda. Esta vez fue Raphinha el que buscó la profundidad y de nuevo Ferran Torres el que vio portería al cazar un rechace en la madera de Lamine Yamal.

Valencia Dimitrievski, Aarons, Mosquera, Diakhaby (Tárrega, min. 65), Yarek, Jesús Vázquez, Guillamón (Barrenechea, min. 81), Pepelu, Fran Pérez (Diego López, min. 65), Canós (Iván Jaime, min. 72) y Sadiq (Rafa Mir, min. 72). 0 - 5 Barcelona Szczesny, Koundé (Héctor Fort, min. 79), Cubarsí (Iñigo Martínez, min. 46), Eric García, Balde (Gerard Martín, min. 46), Frenkie de Jong, Pedri (Marc Casadó, min. 64), Lamine Yamal, Fermín, Raphinha (Dani Olmo, min. 64) y Ferran Torres. Goles: 0-1: min. 3, Ferran Torres. 0-2: min. 18, Ferran Torres. 0-3: min. 23, Fermín López. 0-4: min. 30, Ferran Torres. 0-5: min. 59, Lamine Yamal.

Árbitro: Ortiz Arias (Comité Madrileño). Amonestó a Fran Pérez y Sadiq.

Incidencias: Partido de cuartos de final de la Copa del Rey disputado en Mestalla ante 49.430 espectadores.

Con el partido encarrilado y Mestalla con un ambiente enrarecido, el Barça jugó a placer. Pedri tenía los mandos y la defensa adelantada del Valencia arrojaba un manantial de posibilidades para el canario. En una de esas, levantó la vista y encontró la diagonal de Fermín, que dejó atrás a Dimitrievski e hizo el tercero en tiempo récord. El escenario ahora era un plebiscito para los de Corberán y un caramelo para un Barça que este año no levanta el pie del acelerador. El cuarto llegó tras un pase atrás de Raphinha que Ferran convirtió en gol con un disparo cruzado desde la frontal del área y fue la gota que colmó el vaso para Mestalla, que antes del descanso ya había abucheado a los suyos y hasta había optado, en muchos casos, por recoger los bártulos y poner rumbo a casa.

Tras la reanudación la duda estaba en la actitud que iba a tener el Barça con el partido ya sentenciado. Flick envió un mensaje retirando del terreno de juego a Cubarsí y Balde pensando ya en el duelo del domingo contra el Sevilla, mientras que Corberán retrasó a los suyos con el objetivo de aminorar daños. Ese planteamiento dio paso a que los culés tuvieran que hacer más ataques posicionales y a que ensancharan el terreno de juego en busca de Lamine Yamal. El joven extremo apenas apareció en el primer acto, pero se destapó en el segundo con un zurdazo a la madera y con un tanto en el que tuvo fortuna con un tiro raso en el que Dimitrievski pudo hacer más.

Fue el último sobresalto de un partido que fue de más a menos y que sirvió a Flick en los instantes finales para dar descanso a teóricos titulares. El germano retiró antes de tiempo a Pedri, Raphinha y Koundé y cerró una noche plácida para los azulgranas, que ya están en las semifinales de Copa después de una nueva exhibición contra el Valencia.