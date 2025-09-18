En busca del rumbo correcto

Dani González León Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:28 Comenta Compartir

«No hay deriva cuando hay rumbo». Con esta frase, el entrenador de la Deportiva, Fer Estévez, quiso tranquilizar las aguas en El Bierzo. Pero lo cierto es que el equipo ponferradino busca el buen rumbo.

La Deportiva recibe en un horario atípico (viernes, 19:15 horas) al CD Guadalajara en busca del primer triunfo en El Toralín y de reconducir un rumbo que no es el más positivo en este inicio de temporada.

Deportiva Andrés Prieto; Diego Moreno, Nóvoa, Boris, Andoni López; Undabarrena, Eneko, Keita, Borja Valle, Xemi; Cortés - Guadalajara Zarco; Gallardo, Ablanque, Casado, Julio; Tavares, Rojo, Neskes; Caropitche, Alberto Gil, Unax Árbitro Imanol Irurtzun (Colegio Navarro).

Incidencia Estadio El Toralín. Jornada 4 del grupo 1 de Primera RFEF.

Después de dos derrotas consecutivas, el conjunto berciano quiere encontrar la buena senda, la de las victorias y la que cumpla con las expectativas de ser un equipo candidato al ascenso.

Para ello, los de Estévez deben de encontrar no sólo el triunfo, también el buen juego y las buenas sensaciones perdidas en los dos últimos partidos pero, en especial, en la visita del Pontevedra a El Toralín.

Enfrente de los blanquiazules estará un recién ascendido Guadalajara que ha logrado dos victorias en estas tres primeras jornadas y está pleno de confianza. Con ese plus anímico y las dudas que pueda tener la Deportiva tratarán de jugar en el conjunto alcarreño.

Vasco y Esquerdo serán baja para este encuentro, donde tampocó estará el jugador del filial Vlad, convocado por la selección ucraniana sub20.

Estévez: «Merecemos uno o dos puntos más»

El entrenador de la Deportiva, Fer Estévez, ha valorado jugar «pronto» tras una derrota porque «pasas menos duelo». Considera que han merecido «uno o dos puntos más» y cree que están en un buen nivel competitivo, pero sin ese «empujón de suerte».

Acerca de su rival, valora la «línea ascendente» del Guadalajara, «con identidad y las ideas muy claras»: «No es casualidad su posición en la tabla».

