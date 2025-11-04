El Atlético pisa el acelerador y se cuela en la Fórmula Uno El club rojiblanco se convierte en Local Event Supporter del Gran Premio de España durante los próximos cinco años

Javier Varela Martes, 4 de noviembre 2025, 12:01 | Actualizado 12:07h.

El Atlético de Madrid pisa el acelerador. El club rojiblanco ha cerrado un acuerdo de colaboración de cinco años con IFEMA MADRID por el que se convierte en Local Event Supporter del Fórmula 1 TAG HEUER Gran Premio de España 2026, que se celebrará en en Madrid del 11 al 13 de septiembre del próximo año.

El Riyadh Air Metropolitano será una de las grandes piezas del evento. El estadio del Atlético acogerá experiencias exclusivas, zonas de hospitality y el concierto principal de la semana del Gran Premio. Además, servirá como punto de encuentro y centro de ocio para los aficionados, con actividades, espacios interactivos y lanzaderas hacia el circuito urbano. En resumen, el Metropolitano vivirá la Fórmula 1 a toda velocidad.

Como parte del acuerdo, el Atlético de Madrid contará con una zona VIP dentro del circuito MADRING, situada en una de las áreas más exclusivas del trazado madrileño. Allí, socios, colaboradores y empresas podrán disfrutar de una experiencia única, con el sello rojiblanco del Atlético: pasión, hospitalidad y emoción.

El Metropolitano refuerza así su papel como referente de los grandes eventos internacionales, sumando otro hito a su agenda global. A lo largo de la semana del Gran Premio, tanto el estadio como sus alrededores se llenarán de actividades abiertas al público, acciones comerciales y el gran concierto del evento.

Un circuito de 5,4 kilómetros

El circuito MADRING, que acogerá el Gran Premio, contará con un trazado semiurbano de 5,4 kilómetros y 22 curvas diseñadas para ofrecer espectáculo en cada vuelta. Una de ellas, La Monumental, promete convertirse en una de las zonas más icónicas del Mundial: una curva de más de 550 metros y un peralte del 24% que pondrá a prueba la habilidad de los pilotos.

El nuevo circuito presume además de una ubicación inmejorable: dentro de la ciudad, a apenas cinco minutos del aeropuerto, con metro, tren y autobuses a pie de pista. Su accesibilidad es tal que se espera que ocho de cada diez asistentes lleguen en transporte público, reduciendo así la huella de carbono del evento.