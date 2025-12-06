leonoticias - Noticias de León y provincia

Los jugadores celebran uno de los goles. Atco.Astorga
Fútbol | Segunda RFEF

El Atlético Astorga suma su primer triunfo en la Eragudina a costa del Sámano

El equipo leonés no dio opciones a los cántabros y se asoma a puestos de salvación tras alcanzar su sexta semana sumando

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:46

Comenta

El que la sigue, la consigue. Y si no, que se lo digan al Atlético Astorga. Llevaba semanas avisando el equipo de José Luis Lago, que no lograba cerrar los partidos para cumplir con su cometido.

El equipo maragato ha logrado su primera victoria en la Eragudina en Segunda Federación y lo ha hecho con contundencia, sin dar opciones a su rival.

Atlético Astorga

Atlético Astorga

Llamazares; Ceinos, Miguel Manso, Jony Lopes, Jesú, Aleixo (Canito, min.75), Albertín (Nistal, min.60), Ivi Vales (David, min.73), Ayub (Cervero, min.75); Adri Álvarez (Ribeiro, min.73), Mario Sánchez

3

-

0

UD Sámano

UD Sámano

Oleaga; Abad, Luis Gómez (Acarregui, min.82), Jonlo, Deiby; César, Unai Veiga (Xavi, min.65); Marta, Lambea (Unáx, min.82), Gilete; Castillo

  • Goles 1-0, Albertín, min.24; 2-0, Adri Álvarez, min.46; 3-0, Nistal, min.73

  • Árbitro Iván García -Colegio Gallego-

  • Incidencias Partido correspondiente a la jornada 14 de Segunda Federación 'Grupo 1' disputado en la Eragudina de Astorga,

Los verdes vencían por 3-0 al UD Sámano en un choque que estaba decidido a 20 minutos del final y que confirmó la línea ascendente de los leoneses.

En la primera mitad, Albertín fue el encargado de hacer lo más difícil: abrir la lata. El jugador lograba batir a Oleaga y allanaba el camino.

Fue a la vuelta de vestuarios cuando Adri Álvarez doblaba la ventaja del Astorga. Y Nistal, que había entrado minutos antes, sentenciaba el choque al paso por el minuto 73. Entre medias, el equipo de Castro Urdiales pudo meterse en el partido con un penalti que se encontró con la gran parada de Llamazares.

De momento, el Astorga dormirá fuera de los puestos de descenso y ya asoma en la zona que da derecho a soñar con seguir en la categoría.

