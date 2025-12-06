El Atlético Astorga suma su primer triunfo en la Eragudina a costa del Sámano

Rubén Fariñas León Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:46 Comenta Compartir

El que la sigue, la consigue. Y si no, que se lo digan al Atlético Astorga. Llevaba semanas avisando el equipo de José Luis Lago, que no lograba cerrar los partidos para cumplir con su cometido.

El equipo maragato ha logrado su primera victoria en la Eragudina en Segunda Federación y lo ha hecho con contundencia, sin dar opciones a su rival.

Atlético Astorga Llamazares; Ceinos, Miguel Manso, Jony Lopes, Jesú, Aleixo (Canito, min.75), Albertín (Nistal, min.60), Ivi Vales (David, min.73), Ayub (Cervero, min.75); Adri Álvarez (Ribeiro, min.73), Mario Sánchez 3 - 0 UD Sámano Oleaga; Abad, Luis Gómez (Acarregui, min.82), Jonlo, Deiby; César, Unai Veiga (Xavi, min.65); Marta, Lambea (Unáx, min.82), Gilete; Castillo Goles 1-0, Albertín, min.24; 2-0, Adri Álvarez, min.46; 3-0, Nistal, min.73

Árbitro Iván García -Colegio Gallego-

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 14 de Segunda Federación 'Grupo 1' disputado en la Eragudina de Astorga,

Los verdes vencían por 3-0 al UD Sámano en un choque que estaba decidido a 20 minutos del final y que confirmó la línea ascendente de los leoneses.

En la primera mitad, Albertín fue el encargado de hacer lo más difícil: abrir la lata. El jugador lograba batir a Oleaga y allanaba el camino.

Fue a la vuelta de vestuarios cuando Adri Álvarez doblaba la ventaja del Astorga. Y Nistal, que había entrado minutos antes, sentenciaba el choque al paso por el minuto 73. Entre medias, el equipo de Castro Urdiales pudo meterse en el partido con un penalti que se encontró con la gran parada de Llamazares.

De momento, el Astorga dormirá fuera de los puestos de descenso y ya asoma en la zona que da derecho a soñar con seguir en la categoría.