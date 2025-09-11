Los árbitros reconocen los errores en el gol de Ferran en Mallorca y de Giuliano en Mendizorroza El CTA aboga por la transparencia en 'Tiempo de Revisión', un espacio audiovisual para explicar las polémicas de cada jornada con fines didácticos y formativos

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:33 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

Un vídeo enlatado, una voz en 'off', la de Marta Frías, portavoz del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y un repaso de las jugadas más polémicas con un carácter sobre todo didáctico. Lo más parecido a esas intervenciones tan criticadas de los políticos a través del plasma, sin que nadie pueda preguntarles cualquier duda o plantearles una crítica en el cara a cara.

Así se puede resumir el llamado 'Tiempo de Revisión', un espacio audiovisual semanal estrenado este jueves por la Federación Española de Fútbol para que desde el estamento arbitral analicen públicamente las distintas jugadas de cada jornada tanto en Primera como en Segunda.

En el primer programa, desde el CTA hacen autocrítica y reconocen abiertamente errores como la no anulación del gol de Giuliano Simeone en Mendizorroza o la validez del tanto de Ferran Torres en Mallorca, pese a que Raíllo estaba tirado en el césped doliéndose de la cabeza. Por el contrario, se consideran aciertos el penalti señalado en esa primera jornada por mano de Balde o el gol anulado a Arda Güler por una mano previa.

Se trata de una medida histórica en el fútbol español por inédita y cuyo objetivo final, según el CTA, es ayudar a la «compresión arbitral» por parte de jugadores, técnicos y aficionados con la «transparencia y cercanía» como hilo conductor de todas las acciones que emprende este organismo.

Las jugadas, con un valor «didáctico y formativo», son seleccionadas previamente por un comité de asesores formado por los entrenadores José Luis Oltra, José Ramón Sandoval y José Luis Sánchez Vera junto al exfutbolista Fernando Morientes.

El gol de Ferran, error

En la acción polémica del gol del azulgrana Ferran en Mallorca, el CTA explica de esta forma que lo correcto hubiera sido detener el partido: «Ante un golpe, lo primero es el jugador. Un futbolista del Mallorca (Raíllo) cae al suelo e instantes después uno del Barcelona marca gol. ¿Qué dice el protocolo? Ante cualquier sospecha de conmoción cerebral el árbitro debe detener el juego de inmediato para que el futbolista sea atendido. En esta acción, el árbitro dejó seguir la jugada, pero el impacto obligaba a parar el juego. Solo si el gol hubiese llegado tras el impacto sería válido. Por tanto, la decisión correcta habría sido detener el juego aplicando el protocolo de conmoción cerebral. Esta jugada nos recuerda que primero está la salud del deportista y después todo lo demás».

El penalti de Balde, acierto

La mano y el consiguiente penalti de Balde en el choque ante el Levante, en la primera jornada de Liga, está bien señalada porque el CTA entiende que no es una posición natural y evita un disparo a puerta. Y lo detalla así: «Lo fundamental aquí es el movimiento del brazo. Parte de una posición baja y cuando el atacante prepara el disparo se eleva hasta colocarse en un ángulo recto respecto al cuerpo. Es una posición que no es natural en el juego. El defensor aumenta la posición que ocupa y bloquea un balón que iba a portería. El árbitro señala acertadamente penalti. El brazo se coloca en un lugar indebido y evita un tiro claro a portería».

El gol de Giuliano, fallo

En la no anulación desde la sala VOR del gol de Giuliano ante el Alavés en la tercera jornada, hay un doble fallo que se describe así desde el CTA: «Jugada atípica. El delantero que marca se encuentra en posición ilegal. El VAR centra la revisión en una posible mano del atacante, pero no atiende la posición de fuera, de juego por lo que el gol no debió subir al marcador. Además, el sistema semiautomático de detección del fuera de juego interpreta de manera incorrecta el toque de balón del portero del Alavés como si habilitara al delantero cuando, en realidad, mantenía su posición ilegal».

El tanto de Güler, bien anulado

Por último, acierto arbitral en el gol anulado a Güler en el Real Madrid-Mallorca, aunque la mano del turco no es inmediata al tanto. El CTA detalla esa acción así: «La norma es conocida por todo el mundo del fútbol. En esa jugada, y aunque se trate de un segundo disparo, todo ocurre en una misma acción. La decisión es acertada. Si hubiera sucedido después un pase de gol, la decisión hubiera sido otra».

Temas

Liga de Fútbol Profesional