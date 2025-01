Liga F y sindicatos firman el segundo convenio del fútbol femenino

Amador Gómez Madrid Lunes, 27 de enero 2025, 18:04 Comenta Compartir

Después de dos años y medio de negociaciones, la Liga F y tres de los cinco sindicatos de jugadoras firmaron este lunes el nuevo convenio colectivo del fútbol femenino, que establece un aumento del salario mínimo, de 21.000 euros anuales a 22.500 en la presente temporada, y la primera regulación de la maternidad, con opciones de renovación de contrato en caso de embarazo y la obligación de los clubes de habilitar salas de lactancia y proporcionar servicios de guardería. «Es un nuevo hito para profesionalización del fútbol femenino», proclamó la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, tras la firma del convenio con FutPro, CC OO y Futbolistas On.

El segundo convenio colectivo del fútbol profesional femenino, tras el firmado en 2019, no ha sido suscrito por AFE ni UGT, que no se han sumado al acuerdo al considerar que no refleja mejoras suficientes para las futbolistas. «En junio de 2024 hicimos una revisión de todo el texto y todos dieron su visto buen, pero en septiembre dieron un paso atrás y dijeron que había muchos puntos que revisar. Vi cierta mala fe negociadora y es bastante triste. Es una pena que ahora que hay una paz institucional no podamos estar todos en esta firma», lamentó la presidenta de FutPro, Amanda Gutiérrez, en alusión al sindicato de futbolistas liderado por David Aganzo.

Además de subir el salario mínimo, exigencia que llevó a una huelga de futbolistas al inicio de la pasada temporada, la renovación del convenio también refleja otras mejoras económicas, como un nuevo plus por antigüedad, el aumento de indemnizaciones y el mecanismo de compensación por formación. El convenio garantiza dos días de descanso semanal y que los desplazamientos de más de tres horas se lleven a cabo en AVE y avión, mientras que por primera vez se ofrecerán becas para estudios y para el emprendimiento tras una carrera.

También se ha actualizado el protocolo de acoso sexual, con mayor protección a las futbolistas denunciantes, y se establecen medidas de protección para embarazadas, como la renovación automática de contrato y la creación de un grupo de trabajo, «para estudiar las necesidades de jugadoras que sean madres para ir adaptando los próximos convenios». Los clubes tendrán que ofrecer también guardería durante entrenamientos y partidos, oficiales y amistosos.

Botas para todas

El sueldo mínimo, que comenzó con 16.000 euros anuales, irá en aumento durante las próximas temporadas y primas, premios, pluses, bonus y demás conceptos salariales no podrán ser parte de la retribución mínima garantizada, con la creación de una comisión mixta para facilitar la reclamación de salarios adeudados a las jugadoras. Respecto al plus de antigüedad, a partir de ahora se establecerá a partir del tercer año, con alrededor de 800 euros anuales, actualizado cada temporada con el IPC.

Otra novedad del nuevo convenio es que cada club también se verá obligado a proporcionar calzado deportivo a todas las futbolistas que no tengan empresa patrocinadora y lo soliciten. El primer convenio no recogía dicha reclamación de las jugadoras.

Tampoco se contemplaban en el anterior aspectos como la salud mental y la violencia de género. El nuevo convenio se compromete a desarrollar iniciativas para el cuidado de la salud mental y establece medidas de protección para víctimas de violencia de género, incluyendo adecuación de horarios, ayuda económica y apoyo psicológico.