Segunda B Víctor Cea: «Entiendo a la afición hoy. No me ha convencido nuestro juego» Cea, durante el encuentro. / Peio García El entrenador de la Cultural afirma que está «con mucha fuerza» para seguir y asegura que son conscientes de que ante el Fuenlabrada «no ha sido un buen partido» DANI GONZÁLEZ León Domingo, 11 noviembre 2018, 19:52

Víctor Cea empatiza y entiende a la afición. Así lo ha asegurado el técnico de la Cultural después de empatar 1-1 ante el Fuenlabrada en un partido en el que se han escuchado cántico en contra del entrenador madrileño.

«La gente paga una entrada y tiene derecho de expresar su sentir», señala Cea, que ha querido esquivar la polémica y ha agradecido a la grada «su presencia y su apoyo pese a la lluvia». Pese a todo, reconoce que empatiza con la hinchada y sus protestas porque «a mi tampoco me ha convendio nuestro juego hoy».

«Hay días que lo hemos hecho bien y hay que hacerlo más veces bien. Somos responsables de que eso ocurra. No podemos recibir goles como los de hoy y, si ocurre, debemos tener más argumentos para reponernos», afirma.

Cea considera que la justicia en el caso de los entrenadores es«muy subjetiva» y solo está centrado en«trabajar más para que la afición esté satisfecha». Pese a los cánticos de '¡Cea, vete ya!', el técnico asegura estar con «máxima ilusión y mucha fuerza» para seguir liderando el proyecto culturalista.

«Nos ha faltado ritmo»

Respecto al partido, asegura que no están satisfechos con el empate porque querían la victoria, pero destaca la «fe» demostrada para arrancar un punto ante el Fuenlabrada. Considera que el gol no se ha celebrado tanto «porque era el del empate y no el de la remontada».

Víctor Cea insta a los suyos a «trabajar» porque «ha habido muchas cosas que no hemos hecho bien y que debemos corregir para ganar la semana que viene». «Es muy difícil ganar en esta categoría. De los seis primeros, esta jornada sólo lo ha hecho el Castilla», añade.

Para el entrenador de la Cultural, el principal error ha sido la «falta de ritmo», algo que ya ha demostrado que tienen, pero que con factores como el tempranero gol en contra no ha aparecido. Pese a todo, defiende la dinámica actual de la Cultural: «somos el mejor equipo de las seis últimas jornadas, pero no estamos satisfechos porque no estamos donde nos gustaría».